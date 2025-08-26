Zöld pestis jelent meg a magyar vizekben - már katasztrófáról beszél a szakértő

Egy Amerikából származó inváziós növény, a nagyvirágú tóalma rohamosan terjed a magyarországi vizes élőhelyeken. A jelenségre Jakab Gusztáv biológus, ökológus és természetfotós hívta fel a figyelmet közösségi oldalán - ahogy azt a 24.hu kiszúrta -, ahol hangsúlyozta: az enyhébb telek és a hosszabb vegetációs időszak kedvez a szubtrópusi–trópusi eredetű fajoknak. Mint írta,
ennek következménye féktelen elszaporodásuk, amely már a Tiszántúlon is komoly problémát okoz.
A szakember példaként említette a nagyvirágú tóalmát (ludwigia grandiflora), amely dísznövényként került Európába, ám kiszabadulva a kerti tavakból az éghajlatváltozás hatására mára természetes vizekben is megvetette a lábát. „A nagyvirágú tóalma már a Tiszántúlon is rohamosan terjeszkedik” – írta, hozzátéve, hogy Békés környékén, a Gyepes-érnél készült fotóin a növény szinte teljesen elborítja a vízfelszínt.
Jakab szerint a helyzetet súlyossága miatt ökológiai katasztrófaként kell értékelni.
„Terjedése miatt ma már minden túlzás nélkül ökológiai katasztrófáról beszélhetünk” – fogalmazott, majd részletesen magyarázta a fogalmat. Mint írta, ilyen katasztrófának minősül, amikor egy ökoszisztéma egyensúlya felborul, élőhelyek összeomlanak, és tömeges pusztulás következik be. Az idegenhonos fajok inváziója ugyan ritkábban kerül a figyelem középpontba, de szerinte ez is ilyen folyamat.
A kutató személyes tapasztalatára is hivatkozott. „A területet több mint 25 éve ismerem, sok időt töltöttem itt fényképezéssel is. Egykor fajgazdag, tündérfátylas–sulymos hínárnövényzet borította, amely még őrizte a Kis-Sárrét emlékét. Ez a gazdag ökoszisztéma azonban néhány év alatt teljesen megsemmisült!” – írta, hozzátéve, hogy a korábban tömegesen előforduló tündérfátyol, sulyom és pongyola rence ma már nyomokban sem lelhető fel.
A természetben bekövetkező kár szerinte „pénzben kifejezve milliárdos nagyságrendű”.
A szakember kifejtette, hogy a tóalma terjedése alapjaiban alakítja át a vizes élőhelyek ökológiáját. Gyors növekedésével úszó szőnyegeket alkot, amelyek elnyomják az őshonos növényzetet, csökkentik a fajgazdagságot és gátolják a fény bejutását a vízbe. Ennek következménye az oxigénhiány, ami halak és más vízi élőlények pusztulásához vezethet. Mint írta: „lassítja a vízáramlást, elősegíti a feliszapolódást, és felborítja a tápanyag-körforgalmat, hosszú távon teljes ökoszisztémák működését veszélyeztetve.”
A helyzet gazdasági hatásaira is felhívta a figyelmet. „A növény irtása rendkívül nehéz és költséges. Ki fog itt ezzel foglalkozni?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy a faj terjedése minden bizonnyal elkerülhetetlen. A probléma szerinte nemcsak ökológiai:
elzárhatja az öntözőcsatornákat, akadályozva a mezőgazdasági termelést, és károkat okozhat a turizmusban, illetve a horgászatban is.
Jakab Gusztáv végül sürgette a döntéshozók beavatkozását. „A hatóságoknak sürgősen lépniük kellene!” – figyelmeztetett, utalva arra, hogy a Körösök teljes vízrendszerét, sőt más hazai vizeket is fenyeget a faj. A biológus korábban fotósorozatban mutatta be a kiszáradó Körös-árteret, most pedig arra figyelmeztet: a vízrendszerek jövőjét alapjaiban veszélyeztetheti az inváziós növény térnyerése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Ősztől változnak a SZÉP kártya feltételei, erre kell figyelni
Emelkedik a juttatás keretösszege.
Áramtőzsde helyett importrekord: lemaradásban Bosznia a szomszédokhoz képest
Még tovább csúszik a 10 éves terv.
Trump ultimátumot adott Putyinnak, de a magyar kormány vétót lengethet be
Az EU és az USA is új csapást tervez, de a Barátság vezeték elleni támogatások miatt blokkolhat a kormány.
Kereskedés külföldi részvényekkel - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Állítják, titokban súlyos kérdésekről egyeztetett az Egyesült Államok és Oroszország, amíg mindenki a béketárgyalásra figyelt
Érdekes dolgok szivároghattak ki.
Jöhet a kormány legújabb, 10+5 milliós lakásfelújítási programja?
Az ÉVOSZ alelnöke osztott meg információkat.
Belenyúlt a kormány az Otthon Start és a CSOK szabályaiba, itt vannak a nagy változások
Az indulás előtti utolsó pillanatban még módosították a feltételeket.
Hollandiától Svédországig rémület: európai cégek sorra hagyják el a kontinenst az új vámok miatt
Trump intézkedései miatt mindenki rosszul jár.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?