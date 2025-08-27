Barátság olajvezeték: elmondta a szakértő, hogy mi állhat a támadások mögött

Az alaszkai Putyin-Trump találkozót követően Ukrajna intenzív támadássorozatot indított az orosz olajipari létesítmények ellen – kezdi írását Pletser Tamás, az Erste energiapiaci szakértője. A korábbiakhoz képest fejlettebb, saját gyártású eszközökkel végrehajtott csapások során az ukrán hadsereg az FP-5 Flamingó cirkálórakétákat veti be, amelyek 3000 kilométeres hatótávolsággal és több mint 1000 kilogrammos robbanótöltettel rendelkeznek, és amelyek ellen Oroszország egyelőre nem tud hatékonyan védekezni.
A támadások célpontjai között szerepelt a Barátság vezetéket kiszolgáló unyecsai és nikolszkojei szivattyúállomás,
valamint számos finomító Oroszország európai területén. Az Uszty-Lugában található Balti-LNG terminál is találatot kapott. A hírek szerint az orosz finomítói kapacitások legalább 10 százaléka megsérült, ami az orosz nagykereskedelmi üzemanyagárak meredek emelkedéséhez vezetett, emlékeztet az elemző.
Pletser szerint logikusnak tűnik, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta ezeket a támadásokat, mivel Trump elnök így is nyomást gyakorolhat Putyinra. Az orosz olaj-infrastruktúra sebezhetősége jelentős stratégiai előnyt jelent Ukrajna számára, mivel a világgazdaság képes lenne kezelni a napi 2,4-2,5 millió hordónyi orosz finomított termék kiesését, miközben Oroszország számára ez súlyos belső ellátási problémákat okozna.
Az orosz kőolaj-finomítói szektor még a szovjet időkben épült ki, elsősorban katonai és védelmi szempontok alapján, magyarázza az elemző. A finomítók három fő típusba sorolhatók:
- az exportra termelő létesítmények,
- az európai országrészben található, hazai piacot ellátó egységek,
- valamint az Urálban és a Távol-Keleten található nagy, de kevésbé fejlett üzemek.
Különösen sebezhetőek az európai országrészben található finomítók, amelyek összesen napi 3 millió hordó kapacitással rendelkeznek, és az orosz lakosság 80 százalékának ellátásáért felelősek. Ezek a létesítmények az új ukrán rakéták hatótávolságán belül helyezkednek el.
A teljes orosz olajfogyasztás napi 3,6 millió hordó, míg a finomítói szektor békeidőben napi 6 millió hordó termelési kapacitással rendelkezik. Ez augusztus második felére már napi 5,4 millió hordóra csökkent a támadások következtében.
Az ukrán csapások nemcsak a finomítókat, hanem a kulcsfontosságú olajvezeték-csomópontokat is célba veszik. Az augusztusban bombázott unyecsai és nikolszkojei állomások látják el a BPS-2 vezetéken az uszty-lugai exportkikötőt, a belarusz finomítókat, valamint a Barátság vezetéken keresztül a Mol kőolajfinomítóit is.
A szakértő szerint
a támadások elsődleges célja nem a Mol elleni akció, hanem a teljes orosz olajexport blokkolása.
Ha Ukrajna kifejezetten a Mol-csoport ellen akarna fellépni, egyszerűbb lenne a Barátság vezeték ukrajnai szakaszát leállítani, bár ez évi 200 millió dollár tranzitdíj-bevétel kiesést jelentene Ukrajnának - mutat rá Pletser.
Címlapkép forrása: Portfolio
