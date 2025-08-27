Egyre nagyobb a káosz Indiában Trump vámjai miatt

Egyre több indiai exportőr jelenti ki nyilvánosan, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 50 százalékos vámok miatt

nem képes tovább működni kormányzati segítség nélkül.

A magyar idő szerint ma reggel életbe lépő vámok ázsiai- és világviszonylatban egyaránt a legmagasabbak között vannak, így nem meglepő, hogy az elemzők szerint komoly csapást szenved el miattuk az indiai gazdaság.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 27. Putyin nyerte a Trump-India csörtét

A vámoknak köszönhetően a kivitelre termelő vállalatok versenyképessége drasztikus mértékben csökkent, amely már a beérkező megrendelésekben is kezd megmutatkozni, mivel a vásárlók India helyett inkább Vietnámot, Kambodzsát és Bangladest választják.

Piacaik zsugorodását látva az USA-ba exportáló vállalatok a kormány segítségét kérik, amelynek formája kedvező hitelkonstrukciók, adókedvezmények és bértámogatások lehetnek.

A kizárólag Egyesült Államokba exportáló vállalatok kénytelenek voltak súlyos leépítéseket végrehajtani az elmúlt hetekben, ha pedig a kormány szeretné megvédeni ezeket a vállalatokat, akkor azonnal cselekednie kell

- jelentette ki S. C. Ralhan, a Federation of Indian Export Organisations elnöke.

Az 50 százalékos vámok egyszerűen túl magasak a megrendelőink számára

- nyilatkozta már Israr Ahmed, a Farida Shoes Pvt. nevet viselő cipőgyártó vállalat egyik vezetője. Az amerikai partnerek jelenleg alternatív piacok után kutatnak, így a közeljövőben akár az Egyesült Államokba irányuló cipőexport 90 százaléka is elveszhet. Ajay Sahai, a FIEO főigazgatója szerint a textil-, bőr-, kézműves-, szőnyeg-, játék-, vegyi anyagok- és a műanyagipar van leginkább veszélyben a vámháború miatt.

Bár egy kormányzati mentőcsomag rövid ideig enyhítheti a vállalatok anyagi terheit, a szakértők szerint hosszabb távon sokan nem tudják elkerülni a válságot.

Az indiai vállalatok jó részét ugyanis stratégiai megállapodások és beruházások kötik az amerikai piachoz, ami most egy csapásra összeomlani látszik.

Ezzel együtt a gazdaságpolitika igyekszik mindent megtenni a károk enyhítéséért: a pénzügyminisztérium már vizsgálja is a kedvezményes hitelnyújtás lehetőségét, miközben a monetáris politika a kamatok csökkentésével igyekszik ösztönözni a gazdasági növekedést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images