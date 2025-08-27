  • Megjelenítés
Hernádi Zsolt: kritikus ponthoz érkezhet az ellátásbiztonság
Hernádi Zsolt: kritikus ponthoz érkezhet az ellátásbiztonság

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója interjúban figyelmeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem egész Közép-Európa energiabiztonságát veszélyeztetik - tudósított a Mandiner. Bár Magyarország rendelkezik felhalmozott készletekkel, Hernádi figyelmeztetett: ha szeptemberig nem indul újra a szállítás, és hazánknak a stratégiai tartalékokhoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.

Hernádi Zsolt részletesen beszélt az elmúlt napokban a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadások következményeiről és a lehetséges forgatókönyvekről. Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vezeték működésének ellehetetlenítése messze túlmutat a közvetlen érintett országokon.

A beszélgetés során szó esett az alternatív szállítási útvonalakról is. A cégvezető rámutatott, hogy

amennyiben Magyarország kizárólag a horvát útvonalon keresztül jutna kőolajhoz, az jelentős költségnövekedéssel járna.

Különösen figyelemreméltóa vezető szerint, hogy a kialakult helyzet Ukrajna számára is súlyos következményekkel járhat. Hernádi kiemelte, hogy az Ukrajnába importált gázolaj jelentős részét a pozsonyi Slovnaft olajfinomító biztosítja, amely a Barátság vezetéken érkező kőolajat dolgozza fel.

"Ez nem fenyegetés, ez tény!" - hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató, utalva arra, hogy a szlovák jogszabályok értelmében az ország nem exportálhat finomított termékeket, ha saját energiabiztonsága érdekében stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia.

Bár Magyarország rendelkezik felhalmozott készletekkel, Hernádi figyelmeztetett:

ha szeptemberig nem indul újra a szállítás, és hazánknak a stratégiai tartalékokhoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.

