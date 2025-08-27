Hernádi Zsolt részletesen beszélt az elmúlt napokban a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadások következményeiről és a lehetséges forgatókönyvekről. Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vezeték működésének ellehetetlenítése messze túlmutat a közvetlen érintett országokon.
A beszélgetés során szó esett az alternatív szállítási útvonalakról is. A cégvezető rámutatott, hogy
amennyiben Magyarország kizárólag a horvát útvonalon keresztül jutna kőolajhoz, az jelentős költségnövekedéssel járna.
Különösen figyelemreméltóa vezető szerint, hogy a kialakult helyzet Ukrajna számára is súlyos következményekkel járhat. Hernádi kiemelte, hogy az Ukrajnába importált gázolaj jelentős részét a pozsonyi Slovnaft olajfinomító biztosítja, amely a Barátság vezetéken érkező kőolajat dolgozza fel.
"Ez nem fenyegetés, ez tény!" - hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató, utalva arra, hogy a szlovák jogszabályok értelmében az ország nem exportálhat finomított termékeket, ha saját energiabiztonsága érdekében stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia.
Bár Magyarország rendelkezik felhalmozott készletekkel, Hernádi figyelmeztetett:
ha szeptemberig nem indul újra a szállítás, és hazánknak a stratégiai tartalékokhoz kell nyúlnia, az ellátásbiztonság újabb kritikus ponthoz érkezik.
Címlapkép forrása: Portfolio
Nem terveznek részesedést szerezni az Nvidiában Trumpék
A pénzügyminiszter kizárta ennek lehetőségét.
Hernádi Zsolt: kritikus ponthoz érkezhet az ellátásbiztonság
Ha szeptemberig nem indul újra a szállítás a Barátság olajvezetéken.
Nagy változások jönnek a Wizz Airnél - Megszólalt a vezérigazgató
A menedzsment bizakodó.
Üveggyönggyel szúrhatja ki Trump szemét Brüsszel – indul a konzultáció a fontos ügyben
Az amerikai elnök haragját is csillapíthatja a lépés.
Készülődik a NATO új nagyágyúja - Robotokat szerez be a haderő
Külföldön is bevetnék az új gépeket.
Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatát
Hétfőtől ezt lehet venni.
Kiadták a figyelmeztetést: poros fuvallatok veszélyeztethetik holnap a közlekedést
A szárazabb talajú területeken.
Drámai a helyzet: eltűnt 300 millió köbméter víz a Balatonból
Jelentős esőre lenne szükség.
Tolna vármegye berobbant: itt nőttek legjobban a bérek egy év alatt
Megérkeztek a legfrissebb kereseti statisztikák 2025 júniusára vonatkozóan. Miközben a mediánjövedelem tovább kapaszkodott felfelé, az átlagos bruttó bér inkább megtorpant. Júniusban az orsz
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.