Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap csak a dízel árában lesz változás, írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 3 forinttal.

A mai napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.27-én): 

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

