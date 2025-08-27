Kiderült, mikor indulhat újra az olajszállítás Magyarország irányába!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyiminiszter-helyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért károk ezúttal olyan mértékűek voltak, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napig eltartanak.
Elmondta, hogy Pavel Szorokinnal áttekintették a helyzetet, és kiderült, hogy az orosz félnek sikerült olyan technológiai megoldást találnia, amelynek a nyomán
csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.
Szijjártó Péter ezután közölte, hogy Magyarországon egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot, a kereskedelmi tartalékok még kitartanak.
