Már a héten megmenekülhetnek az EU-s autógyártók Trump haragjától

Az Európai Unió a lehető leggyorsabban készül eltörölni az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, hogy cserébe csökkenjenek az európai autóexport terhei. A lépés Brüsszel szerint nem ideális, de elengedhetetlen kompromisszum Donald Trumppal a kiszámítható kereskedelmi környezet érdekében.

Az Európai Unió a hét végéig gyorsított eljárásban tervez jogszabályt elfogadni, amely eltörölné az összes ipari termékre vonatkozó amerikai vámot – tudta meg a Bloomberg.

Ez Donald Trump elnök egyik fő követelése volt annak érdekében, hogy az Egyesült Államok csökkentse az EU autóexportjára kivetett vámokat.

Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos már múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján belejelentette, hogy minél hamarabb teljesítik ezt az amerikai kérést, az akkor kiadott kétoldalú közös nyilatkozatban is szerepelt, hogy az autóipari terhek 15 százalékos vámlimitjének aktiválásához Washington ezt várja el.

Az Európai Bizottság emellett bizonyos tengeri és mezőgazdasági termékek esetében kedvezményes vámtételeket is biztosítana.

Brüsszel elismeri, hogy az alku ezen része inkább az Egyesült Államoknak kedvez, ugyanakkor a a vállalatok számára a kiszámíthatóság és stabilitás megteremtése volt a cél. Ursula von der Leyen bizottsági elnök úgy fogalmazott a Magyarországon exkluzívan a Portfolio-n megjelent cikkében, hogy

bár nem tökéletes, mégis erős megállapodásról van szó.

A lépés mindazonáltal ellentmondásos, mivel Trump párhuzamosan azzal fenyeget, hogy szankciókat vet ki azokra az országokra, amelyek adót szednek az online szolgáltatások után, ami az EU-t is érintheti.

Jelenleg az európai autók és alkatrészek 27,5 százalékos vámmal kerülnek az amerikai piacra. A mostani egyezség értelmében az USA a legtöbb európai termékre 15 százalékra csökkentené a vámtarifát, de az autókra ez csak akkor vonatkozna, ha az EU valóban benyújtja az ipari vámok eltörléséről szóló törvényjavaslatot.

Amennyiben ez a hónap végéig megtörténik, a kedvezményes autóvámokat visszamenőlegesen augusztus 1-jétől alkalmaznák.

Az autóipar kulcsfontosságú exportágazat az EU számára: Németország egyedül 34,9 milliárd dollár értékben szállított új autókat és alkatrészeket az Egyesült Államokba 2024-ben. Az Európai Bizottság a rendes eljárásrenddel ellentétben nem végez hatásvizsgálatot a javaslatról, hogy felgyorsítsa a folyamatot, és időben eleget tegyen Trump feltételeinek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images