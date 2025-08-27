Meghökkentő döntést hozott Amerika a Covid-vakcinákról

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szerdán megszüntette a Covid-vakcinák szélesebb körű engedélyezését az Egyesült Államokban, és csak a súlyos megbetegedés szempontjából magasabb kockázatú személyek számára hagyta jóvá az oltásokat.

"A Covid-vakcinákra vonatkozó vészhelyzeti felhasználási engedélyeket, amelyeket korábban a Biden-adminisztráció alatt a lakosságra vonatkozó széles körű kötelezettségek igazolására használtak, most visszavonták" - közölte Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi és humánszolgáltatási miniszter az X-en közzétett bejegyzésében.

"Az amerikai emberek tudományt, biztonságot és józan észt követeltek. Ez a keretrendszer mindhárom elemet biztosítja" - tette hozzá

Kennedy, aki ismert vakcinaszkeptikus, és korábban több kísérletet tett az amerikai oltási rendszer megváltoztatására és aláásására.

Kennedy bejegyzésében kifejtette, hogy az oltások továbbra is elérhetők minden beteg számára, akik orvosukkal való konzultáció után ezt választják. Ugyanakkor nem világos, hogy a magas kockázati tényezőkkel nem rendelkező páciensek milyen könnyen juthatnak majd Covid-vakcinához, illetve hogy a biztosítási csomagok továbbra is fedezik-e az oltások költségeit az egészséges amerikaiak számára.

A miniszter közlése szerint az FDA a Moderna vakcináját 6 hónapos kortól, a Pfizer oltását 5 éves kortól, a Novavax készítményét pedig 12 éves kortól engedélyezte, de kifejezetten csak azok számára, akiknél magasabb a vírus okozta súlyos megbetegedés kockázata.

