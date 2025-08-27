Megkezdődött az építkezés, hatalmas villamosenergia-folyosó épül Szerbiában

Szerbia megkezdte a BeoGrid 2025 fejlesztési program kivitelezését, amely 205 millió eurós uniós beruházással javítja az ország és a régió nagyfeszültségű villamosenergia-átviteli infrastruktúráját, valamint lehetővé teszi a térségben megtermelt megújuló energiák elszállítását.

Elsőként két új, 400 kV-os távvezeték épül meg Belgrád és Újvidék között,

mintegy 22 millió eurós értékben, összesen 25,5 km hosszan - számolt be a balkangreenenergynews oldal. Hamarosan egy új belgrádi alállomás építése is elindul, amely 83 km-es vezetéken keresztül kapcsolódik majd a Čibuk 1 szélerőművekhez. Ez biztosítja majd a dél-bánáti térségben megtermelt szélenergia elszállítását.

A BeoGrid 2025 nemcsak Szerbia számára jelentős, hiszen a fejlesztés része annak a villamosenergia-átviteli hálózati fejlesztési tervnek, amely Szerbiát Romániával, Bosznia-Hercegovinával, Horvátországgal és Olaszországgal köti össze. A folyosó integrálódik a transzbalkáni villamosenergia-folyosóba, és így növeli a keletről (Románia, Bulgária, Ukrajna, Moldova) nyugatra (Horvátország, Bosznia-Hercegovina) irányuló villamosenergia-tranzitot.

Jelena Matejić, a szerbiai átviteli rendszerüzemeltető (EMS) vezérigazgatója szerint

az uniós forrásokból megépülő beruházás regionális jelentőségű, mivel növeli a Szerbia és Románia közötti átviteli kapacitást, és hozzájárul az integrált európai villamosenergia-piac megteremtéséhez.

Radoš Popadić, bányászati és energiaügyi miniszterhelyettes hozzátette: Szerbia összességében mintegy 1 milliárd euró értékű hálózati beruházást tervez a nagyfeszültségű hálózaton 2030-ig. A cél a szomszédos országokkal való összeköttetések bővítése, a megújuló energiák rendszerbe illesztése és a fogyasztói ellátás biztonságának növelése.

