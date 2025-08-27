Megkezdődött az építkezés, hatalmas villamosenergia-folyosó épül Szerbiában

Elsőként két új, 400 kV-os távvezeték épül meg Belgrád és Újvidék között,
mintegy 22 millió eurós értékben, összesen 25,5 km hosszan - számolt be a balkangreenenergynews oldal. Hamarosan egy új belgrádi alállomás építése is elindul, amely 83 km-es vezetéken keresztül kapcsolódik majd a Čibuk 1 szélerőművekhez. Ez biztosítja majd a dél-bánáti térségben megtermelt szélenergia elszállítását.
A BeoGrid 2025 nemcsak Szerbia számára jelentős, hiszen a fejlesztés része annak a villamosenergia-átviteli hálózati fejlesztési tervnek, amely Szerbiát Romániával, Bosznia-Hercegovinával, Horvátországgal és Olaszországgal köti össze. A folyosó integrálódik a transzbalkáni villamosenergia-folyosóba, és így növeli a keletről (Románia, Bulgária, Ukrajna, Moldova) nyugatra (Horvátország, Bosznia-Hercegovina) irányuló villamosenergia-tranzitot.
Jelena Matejić, a szerbiai átviteli rendszerüzemeltető (EMS) vezérigazgatója szerint
az uniós forrásokból megépülő beruházás regionális jelentőségű, mivel növeli a Szerbia és Románia közötti átviteli kapacitást, és hozzájárul az integrált európai villamosenergia-piac megteremtéséhez.
Radoš Popadić, bányászati és energiaügyi miniszterhelyettes hozzátette: Szerbia összességében mintegy 1 milliárd euró értékű hálózati beruházást tervez a nagyfeszültségű hálózaton 2030-ig. A cél a szomszédos országokkal való összeköttetések bővítése, a megújuló energiák rendszerbe illesztése és a fogyasztói ellátás biztonságának növelése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Veszélyben a magyar bérmegállapodás! Kormányzati lépések jöhetnek
Reagált az NGM a mai béradatra.
Trump bedobta: találkozna a világ legsötétebb diktatúrájának vezetőjével
Golfozás közben oldaná meg a globális problémákat.
Otthon Start: már most látszik, hol lesznek az új építésű lakások
A budapesti kerületek egy része kapásból kiesik a körből.
Friss kutatás: a hosszú Covid olyan, mint a stroke vagy a Parkinson-kór
Nagymértékben rontja az életminőséget.
Barátság olajvezeték: elmondta a szakértő, hogy mi állhat a támadások mögött
Nem rólunk szól az ügy.
Időzített bomba robbanhat a német gazdaságban, kereszttűzben a Merz-kormány
A szakszervezetek helyett meg kellene erősíteni a felosztó-kirovó nyugdíjrendszert.
Jó hírt közölt Elon Musk: három kudarc után sikeres volt a Starship tesztrepülése
De még vannak feladatok a fejlesztéssel.
Milyen lassulás?! Már 700 ezer forint a bruttó átlagbér
Újra 10% közelében a növekedés.
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.