Milyen lassulás?! Már 700 ezer forint a bruttó átlagbér
Milyen lassulás?! Már 700 ezer forint a bruttó átlagbér

Portfolio
Sorra érkeznek a meglepetések a magyarországi béremelkedési ütemről. Amíg májusban érdemben lassabban nőttek a fizetések, addig júniusban újra lendületett vett a bérdinamika. Megint 10% közelében a keresetek növekedése.
Már az idei év eleje óta várta a banki elemzők és a kutatócégek többsége, hogy a 10%-hoz közeli szintről lelassul a magyar bérdinamika. Az év első négy hónapja így nagy meglepetést okozott számukra, hiszen a gyors béremelkedés kitartott. Egészen májusig "kellett várni", amikor 8% alá lassult a növekedési ütem. Az elemzők ezt követően úgy vélekedtek, hogy az év hátralévő részében már nem is lesz gyorsulás, sőt, jó ha fennmarad a 8% körüli dinamika. A KSH most megjelent júniusi adatai azonban ismét rácáfoltak a várakozásokra. Júniusban ugyanis

a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

Júniusban nem volt nagy különbség a vállalatoknál és a költségvetési szférában. A cégeknél 9,7, az államnál 9,5%-on alakult a növekedési ütem.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók

  • bruttó átlagkeresete 704 400,
  • a nettó átlagkereset 484 200 forint volt.

Sokan azért várták a keresetek növekedési ütemének lassulását, mert a gazdaság gyengélkedik, a munkaerőpiac hűlőben van, kissé csökken a foglalkoztatás és nő a munkanélküliség. Ez pedig akár le is csapódhatna a keresetek alakulásában. Úgy látszik, hogy ez a várakozás nem igazolódik. E mögött minden bizonnyal az húzódik meg, hogy

  • a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen, 9, illetve 7%-kal nőtt idén, aminek nemcsak a legkisebb keresetekre van hatása, hanem magasabb jövedelmi szinten is befolyásolja a béreket (ugyanis a bértorlódás elkerülése végett gyakorlatilag az átlagbérig mindenkinek érdemben emelni kell a fizetését).
  • Másrészt a legtöbb vállalat igyekszik megtartani a munkavállalókat, hiszen szakképzett dolgozókból továbbra is hiány mutatkozik. A megélhetési válság (extrém infláció) időszaka pedig továbbra is élénken él a dolgozókban, akik továbbra is ugrásra készek, ha jobb bérajánlatot kapnak.

Átlagbér és mediánbér
Amíg az átlagnál a dolgozók kétharmada kevesebb pénzt keres, addig a medián az az összeg, aminél az alkalmazottak egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet kap. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Miután a nominális bérdinamika újra a 10%-ot közelíti, így a reálbérek is kedvezően alakulnak. A reálkereset 4,8%-kal emelkedett az előző havi 3,3% után. Ez pedig lendületet adhat a fogyasztásnak is a következő hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

