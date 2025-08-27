Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Az Orlen Upstream Norway és partnerei sikeresen befejezték a norvég tengeri Ormen Lange gázmező fejlesztésének harmadik fázisát, amely a vállalat közlése szerint jelentősen növeli a mező termelési kapacitását - számolt be a Reuters.

Az Orlen fejlesztése eredményeként a lengyel olajvállalat

éves gáztermelése a mezőből várhatóan 0,5 milliárd köbméterrel növekszik.

"Az Ormen Lange a norvég kontinentális talapzat második legnagyobb gázmezője és az Orlen csoport upstream portfóliójának kulcsfontosságú eszköze.

A fejlesztés harmadik fázisa évi 1,5 milliárd köbméterre növeli termelésünket a mezőből

- nyilatkozta Ireneusz Fafara, az Orlen igazgatótanácsának elnöke.

Az 1997-ben felfedezett Ormen Lange mező becsült készlete 330 milliárd köbméter gáz. A norvég tengerben, a parttól körülbelül 120 km-re található, 850-1000 méteres vízmélységben, a tengerfenék alatt mintegy 3000 méterrel. Az OrlenUpstream Norway 14%-os részesedéssel rendelkezik a mezőben, partnerei a Petoro (36,5%), az Equinor Energy (25,4%), a Norske Shell (17,8%, operátor) és a Var Energi (6,3%).

A fejlesztés harmadik fázisa során négy tenger alatti gázkompresszort telepítettek, amelyek ellensúlyozzák a lelőhelyen tapasztalható nyomáscsökkenést. A hagyományos platformra telepített kompresszorok helyett a partnerek a tengerfenékre történő telepítés mellett döntöttek, ami a várakozások szerint javítja a hatékonyságot, csökkenti a költségeket és kiküszöböli a platformüzemeltetéssel járó biztonsági kockázatokat.

A tenger alatti kompresszorok szárazföldi hálózathoz való csatlakoztatása biztosítja, hogy azok szinte teljes egészében megújuló energiával működjenek

- mondta Wieslaw Prugar, az Orlen upstream területért felelős igazgatósági tagja.

Az Ormen Lange kompresszorai elméletileg elég erősek ahhoz, hogy

akár 50 százalékkal növeljék a mező napi csúcstermelését.

A fejlesztésnek köszönhetően a mező teljes élettartama alatt kitermelhető gáz mennyisége 30-50 milliárd köbméterrel nő, amelyből 4-7 milliárd köbméter az Orlent illeti. Ezzel az Ormen Lange kitermelési aránya 75-ről 85 százalékra emelkedik, ami a világ leghatékonyabban fejlesztett gázmezői közé emeli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images