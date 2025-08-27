Nagy bejelentést tett a lengyel Orlen: 500 millió köbméterrel nő a gáztermelés

Az Orlen fejlesztése eredményeként a lengyel olajvállalat
éves gáztermelése a mezőből várhatóan 0,5 milliárd köbméterrel növekszik.
"Az Ormen Lange a norvég kontinentális talapzat második legnagyobb gázmezője és az Orlen csoport upstream portfóliójának kulcsfontosságú eszköze.
A fejlesztés harmadik fázisa évi 1,5 milliárd köbméterre növeli termelésünket a mezőből
- nyilatkozta Ireneusz Fafara, az Orlen igazgatótanácsának elnöke.
Az 1997-ben felfedezett Ormen Lange mező becsült készlete 330 milliárd köbméter gáz. A norvég tengerben, a parttól körülbelül 120 km-re található, 850-1000 méteres vízmélységben, a tengerfenék alatt mintegy 3000 méterrel. Az OrlenUpstream Norway 14%-os részesedéssel rendelkezik a mezőben, partnerei a Petoro (36,5%), az Equinor Energy (25,4%), a Norske Shell (17,8%, operátor) és a Var Energi (6,3%).
A fejlesztés harmadik fázisa során négy tenger alatti gázkompresszort telepítettek, amelyek ellensúlyozzák a lelőhelyen tapasztalható nyomáscsökkenést. A hagyományos platformra telepített kompresszorok helyett a partnerek a tengerfenékre történő telepítés mellett döntöttek, ami a várakozások szerint javítja a hatékonyságot, csökkenti a költségeket és kiküszöböli a platformüzemeltetéssel járó biztonsági kockázatokat.
A tenger alatti kompresszorok szárazföldi hálózathoz való csatlakoztatása biztosítja, hogy azok szinte teljes egészében megújuló energiával működjenek
- mondta Wieslaw Prugar, az Orlen upstream területért felelős igazgatósági tagja.
Az Ormen Lange kompresszorai elméletileg elég erősek ahhoz, hogy
akár 50 százalékkal növeljék a mező napi csúcstermelését.
A fejlesztésnek köszönhetően a mező teljes élettartama alatt kitermelhető gáz mennyisége 30-50 milliárd köbméterrel nő, amelyből 4-7 milliárd köbméter az Orlent illeti. Ezzel az Ormen Lange kitermelési aránya 75-ről 85 százalékra emelkedik, ami a világ leghatékonyabban fejlesztett gázmezői közé emeli.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
