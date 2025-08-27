  • Megjelenítés
Nagy lépésre készül a Volkswagen vezére
Oliver Blume várhatóan lemond a Porsche AG vezérigazgatói posztjáról, hogy a Volkswagen vezetésére koncentrálhasson - jelentette a WirtschaftsWoche német üzleti magazin vállalati forrásokra hivatkozva.

Blume kettős szerepvállalása a Volkswagen és a Porsche AG élén a részvényesek körében vitatott kérdés volt a Porsche 2022. szeptemberi különálló tőzsdei bevezetése óta.

A WirtschaftsWoche információi szerint már folyamatban van az utódkeresés.

A tárgyalásokat Blume, a Volkswagen felügyelőbizottságának elnöke, az üzemi tanács és a Porsche és Piech családok képviselői folytatják.

A Porsche és Piech családok a Porsche SE holdingcégen keresztül gyakorolják az irányítást a Volkswagen felett, mivel ők birtokolják a wolfsburgi autógyártó szavazati jogainak többségét.

A magazin szerint a kinevezést várhatóan ősszel jelentik be, és 2026 elejéig végrehajtják. A pozícióra mind belső, mind külső jelölteket mérlegelnek.

Blume korábban többször is kijelentette, hogy

a kettős szerepvállalás nem örökre szólt, de a befejezés időpontját nyitva hagyta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

