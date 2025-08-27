Nemhogy az idén, de még jövőre sem lesz kamatcsökkentés

A jegybank tegnapi üzenetei, a javuló, de még mindig magas inflációs alapmutatók, valamint az inflációs várakozásai alapján az OTP elemzési központ úgy látja, hogy az alapkamat 2026 végéig a jelenlegi szinten marad.

Tegnap a Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, és óvatos hangvételén sem változtatott. A jegybanki kommunikációban a kamatcsökkentés szándéka nyomokban sem fedezhető fel, ezért kérdés, hogy a 6,5%-on álló irányadó ráta mikor csökkenhet.

Az OTP elemzési központjának szakértői úgy látják, hogy erre 2026 végéig nem fog sor kerülni.

Ezzel a piaci előrejelzéseknél "héjább" monetáris politikát feltételeznek: a Portfolio által megkérdezett elemzők (átlagosan) már egy idei év végi kamatvágást sem zárnak ki, 2026 végére pedig a mostaninál 1 százalékponttal lejjebb várják a jegybanki alapkamatot.

Az OTP szakértői úgy látják, hogy a kamatdöntést követő sajtótájékoztató nyelvezete ugyanolyan szigorú maradt, mint korábban. Varga Mihály jegybankelnök megismételte, hogy a monetáris politika óvatos és türelmes megközelítése továbbra is indokolt. A vállalati átárazások továbbra is erősek az árkorlátozással nem érintett termékek esetében, és a háztartások inflációs várakozásai tartósan az inflációs cél felett vannak.

Az OTP közgazdászai egyetértenek a jegybank meglehetősen borúlátó inflációs helyzetértékelésével, még úgy is, hogy a júliusi fogyasztóiár-indexről árnyalt a véleményük. Ugyanis - bár az adat magasabb volt várakozásaiknál - úgy látják, hogy az infláció alapfolyamataiban bekövetkezett pozitív fejlemények ellensúlyozzák azoknak a tételeknek a hatását, amelyek a vártnál magasabb inflációt okoztak. Ezért fenntartják az idei évre vonatkozó 4,5%-os előrejelzésüket.

Sőt, a szakértők szerint 2026-ban is az MNB 3% ± 1%-os célsávja felett marad az infláció (szintén 4,5% körül alakulhat), mert

a már bejelentett (július 1-jétől fokozatosan életbe lépő) fiskális ösztönző intézkedések,

a jövő évi 13%-os minimálbér-emelés,

valamint az adminisztratív intézkedések (amelyek mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik a headline inflációt) valószínűsíthető fokozatos kivezetése

megállíthatja az inflációs folyamatokban jelenleg látható pozitív folyamatokat.

Alternatív forgatókönyv, hogy amennyiben az inflációt befolyásoló valamennyi tényező a legkedvezőbben alakul, akkor a kamatcsökkentés legkorábban a 2026. január-februári inflációs adatok - az év legfontosabb átárazási időszakának - megjelenése után lehet indokolt.

Címlapkép forrása: Portfolio