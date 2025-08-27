Nincs felkészülve az éghajlatváltozásra a nagyhatalom, ahol óriási károkat okozott az extrém időjárás

Kína úthálózata több mint 16 milliárd jüan (2,24 milliárd dollár) értékű kárt szenvedett el a szélsőséges esőzések miatt, ami tovább terheli az amúgy is gyengélkedő kínai központi költségvetést.

A közlekedési minisztérium szerdai közlése szerint az előzetes becslés az árvízi szezon kezdete óta keletkezett károkat tartalmazza, amely 23 tartományt, régiót és önkormányzatot érint - Kína közigazgatási egységeinek több mint kétharmadát.

Az árvízi szezon hivatalosan július 1-jén kezdődött a vízügyi minisztérium szerint, és rekordmennyiségű csapadékot hozott az ország északi és déli területeire.

Li Ying minisztériumi szóvivő tájékoztatása szerint a közlekedési és pénzügyminisztérium eddig mintegy 540 millió jüan sürgősségi útjavítási támogatást utalt ki a helyi hatóságoknak.

A kormány április óta 5,8 milliárd jüan friss forrást különített el katasztrófavédelemre, miközben csak júliusban az áradások, földcsuszamlások, földrengések és aszály

52,2 milliárd jüan közvetlen gazdasági kárt okoztak a Vészhelyzeti Minisztérium adatai szerint.

Kína súlyosan eladósodott helyi önkormányzatai - amelyek már így is több billió dolláros kötelezettségekkel küzdenek - nincsenek felkészülve a növekvő éghajlatváltozással kapcsolatos károk kezelésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images