Putyin nyerte a Trump-India csörtét

Magyar idő szerint ma reggel életbe léptek az Indiával szemben kivetett 50 százalékos vámok - számolt be róla a Reuters. Az előzetes becslések szerint az intézkedés súlyosan érinti majd az indiai gazdaságot, amelynek növekedése idén és jövőre is 0,8 százalékponttal lassulhat emiatt. A Donald Trump amerikai elnök által kivetett büntetővámok okát az orosz olajimport szolgáltatta, amelyet az ázsiai ország az intézkedések ellenére sem fog leállítani.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos pótlólagos vámokat vetett ki Indiára, mivel az ázsiai ország jelentős mennyiségű orosz nyersolajat importál, életben tartva ezzel a háborús gazdaságot.

India egyre inkább az orosz nyersolaj felé fordult, miután a 2022-es ukrajnai invázió következtében a nyugati vásárlók leállították beszerzéseiket. Az orosz olaj ma már India importjának mintegy 40 százalékát teszi ki. A stabil indiai kereslet segített alacsonyan tartani a nyersolaj árát azáltal, hogy az orosz olaj a globális piacon maradt. Bár az indiai olajvállalatok az elmúlt években jelentős összeget (a Reuters becslései szerint éves szinten mintegy 3,5 milliárd dollárt) takarítottak meg az olcsó importnak köszönhetően, Trump elnök azonban az Oroszország elleni szankciók megsértéseként tekint az ázsiai ország engedékenységére. Ezért is döntött nemrég a 25 százalékos pótlólagos vámok kivetése mellett.

Az összesen 50 százalékra növekedett vámok magyar idő szerint ma reggel 6 órakor léptek életbe és kiterjednek az Egyesült Államokba irányuló export 55 százalékára. A világ legnépesebb országának külkereskedelme kifejezetten USA-túlsúlyos, hiszen a kivitel mintegy 18 százaléka ide irányul, súlyossá téve a kivetett vámok hatását. Az Indiában jelentős mennyiségben termelt és exportált gyógyszeripari termékek egyelőre még mentesültek a vámok alól, de Trump 250 százalékos vámra vonatkozó tervei miatt joggal aggódhatnak ezen szektorban is a vállalatok.

A nemrég életbe lépett 25 százalékos büntetővámok komoly negatív fordulatot hoztak a két ország kapcsolataiban, eddig ugyanis Trump szövetségesként tekintett Indiára a Kína elleni gazdasági-hatalmi harcban. Az orosz importfüggőség megtartása viszont töréspontot jelentett a diplomáciai kapcsolatokban, amelyet jól mutat, hogy Trump bejelentésére India is ellenségesen reagált, igazságtalannak bélyegezve az intézkedést.

Gazdasági szempontból valószínűleg sokkal ésszerűbb lenne, ha India engedne Trump követeléseinek. India Egyesült Államokba irányuló árukivitele ugyanis 2024-ben 87 milliárd dollárt (azaz a GDP 2 százalékát) tett ki, az új vámok pedig ennek mintegy 55 százalékát érinteni fogják. A világ egyik legnagyobb vámterhével szembenéző ázsiai ország export versenyképességét drasztikusan rontja a jelenlegi kereskedelmi környezet, az átrendeződés nyertesei pedig India ázsiai versenytársai, Kína és Vietnám lehetnek.

A kormányzat megerősítette, hogy továbbra is orosz olajat fog vásárolni, miközben pénzügyi támogatást ígér az érintett exportőröknek.

Emellett az alternatív piacok - köztük Kína, Latin-Amerika és a Közel-Kelet - felé történő diverzifikálásra ösztönzi őket. Narendra Modi miniszterelnök kijelentette, hogy nem fogja feláldozni a gazdák érdekeit, még ha súlyos árat is kell fizetni ezért.

Elemzők figyelmeztetnek, hogy a tartós 50%-os vám súlyosan érintheti India gazdaságát és a vállalati nyereségeket, még akkor is, ha a tervezett belföldi adócsökkentések részben enyhítik a hatást.

A Capital Economics szerint az amerikai vámok bevezetése 0,8 százalékponttal csökkentheti India gazdasági növekedését mind idén, mind jövőre.

A döntés, hogy India nem áll el az orosz importtól, valószínűleg inkább politikai, mint gazdasági megfontolásokból születik. Narendra Modi indiai miniszterelnök számára nehéz lenne feltétel nélkül elfogadni Trump követeléseit, mivel ezzel komoly belpolitikai tőkét veszítene. India valószínűleg következetlennek is látja Trump lépéseit, mivel az amerikai elnököt láthatóan nem zavarja, hogy Kína továbbra is orosz olajat vásárol.

Jelenleg a valódi kockázatot az jelenti, hogy a világ legnagyobb és ötödik legnagyobb gazdasága közötti vita eszkalálódik. Bár a vámok egyértelműen fájni fognak Indiának, Trump helyzetét nehezíti, hogy ez nagyrészt csak egyszeri nyomásgyakorlási eszköz. Ha egyszer bevezetik és olyan szintre emelik őket, amely tönkreteszi a kereskedelmi kapcsolatot, elveszítik befolyásukat.

Ráadásul India is képes bizonyos fokú nyomást gyakorolni az USA-ra, hiszen politikailag még tovább közeledhet az USA olyan ellenfeleihez, mint Brazília és Kína. Emellett Modi akár leállíthatja az amerikai energiahordozók vásárlását is, amelyek az elmúlt hónapokban növekedtek. India az első félévben napi 234 000 hordó amerikai nyersolajat, 11,51 millió tonna szenet és 1,22 millió tonna cseppfolyósított földgázt importált.

Összességében Trump India elleni vámjai a szándékolttal ellentétes hatást érhetnek el, ugyanis egy korábban szövetségesnek számító országot az amerikai ellenfelek karjaiba taszíthatnak. Eközben India is veszít a vámok miatt (főként gazdaságilag), ráadásul még az is előfordulhat, hogy további terhekkel kell a jövőben szembenéznie. Az egyetlen igazi nyertes Vlagyimir Putyin orosz elnök lehet, aki továbbra is olajat ad el Indiának, ezzel együtt pedig végignézheti az Egyesült Államok és India közötti kapcsolatok romlását, ami egyértelműen Oroszország helyzetét erősíti.

