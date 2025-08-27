  • Megjelenítés
Tovább romlott a németek hangulata
A német fogyasztói hangulat tovább romlott augusztusban, a GfK Consumer Climate felmérés szerint a fogyasztói klíma index 1,9 ponttal -23,6 pontra csökkent szeptemberre. A jövedelmi és gazdasági kilátások jelentősen visszaestek, míg a vásárlási és megtakarítási hajlandóság enyhén mérséklődött.

A NIQ/GfK és a Nürnbergi Piackutatási Intézet (NIM) által közzétett adatok szerint a fogyasztói hangulat immár harmadik egymást követő hónapban romlik, ami egyértelműen nyári visszaesésre utal.

A jövedelmi kilátások jelentős csökkenésének kulcsfontosságú oka valószínűleg a növekvő munkahelyi bizonytalanság

- magyarázta Rolf Bürkl, a NIM fogyasztói klíma részlegének vezetője. A regisztrált munkanélküliek száma nemrég emelkedett, és bár júliusban még éppen három millió alatt maradt, a szakértők szerint augusztusban már meghaladhatja ezt a határt.

A jövedelmi kilátások öt egymást követő növekedés után súlyos visszaesést szenvedtek augusztusban. A mutató 11,1 ponttal 4,1 pontra csökkent, ami a legalacsonyabb érték 2025 márciusa óta. A munkahelyvesztéstől való félelmek mellett a fogyasztói árak jövőbeli alakulásával kapcsolatos bizonytalanság is szerepet játszik, amit a geopolitikai helyzet és az amerikai vámintézkedések tovább súlyosbítanak.

A vásárlási hajlandóság is csökkent, bár csak kisebb mértékben: 0,9 ponttal -10,1 pontra esett vissza, ami a legrosszabb érték 2025 februárja óta. A geopolitikai helyzet és az inflációs félelmek továbbra is bizonytalanságot okoznak a fogyasztók körében, ami különösen a nagyobb vásárlások esetén óvatosságra int.

A gazdasági kilátások mutatója is jelentősen, 2,7 ponttal -7,4 pontra csökkent, ami hat hónapos mélypontot jelent.

