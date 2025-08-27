Veszélyben a magyar bérmegállapodás! Kormányzati lépések jöhetnek

A kormány szerint a rossz vámmegállapodás miatt, a szakértők szerint a gazdaság eddigi gyenge teljesítménye az oka annak, hogy fenntarthatatlan lett a bérmegállapodás. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a kormány kész lépéseket tenni azért, hogy fennmaradjon a jelentős béremelkedési ütem.

A vállalkozások és a munkavállalói képviseletek már hónapok óta mondják, hogy jövőre nem lehet 13%-kal emelni a minimálbért, mert a magyar gazdasági helyzete sokkal rosszabbul alakul, mint várták. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma tavaly kötött 3 éves bérmegállapodást, amelynek az volt az alapja, hogy dinamikus GDP-növekedés mellett jelentősen lehet növelni a béreket.

Az idei első negyedév azonban kiábrándítóan alakult, illetve a második negyedév is gyenge GDP-számokat hozott. A korábban várt 2-3% helyett idén jóval 1% alatt lehet a GDP-növekedés. Így pedig a vállalatok képtelenek lesznek nagyot emelni a béreken.

Bár a kormányzat hosszú ideig arról beszélt, hogy nincs szükség változtatásra a bérmegállapodás kapcsán, mostanra úgy látják, hogy bele kell nyúlni a folyamatokba. A múlt héten derült fény arra a Nemzetgazdasági Minisztériumban tarott több tárgyalás után, hogy 1 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó.

Készül az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv - jelezte közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután egyeztetést folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A tájékoztatásból kiderül, hogy több konkrét javaslat is felmerült a hazai cégek támogatása érdekében.

A mai béradatok után az NGM újabb közleményt adott ki. "Az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt,

veszélyezteti az ipart, a munkahelyeket és a 3 éves bérmegállapodás végrehajtását is.

A kormány ezért azonnal megkezdte az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket" - írja a tárca.

"Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folyatatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A Kormány a bérek, a munkahelyek és a magyar ipar védelme érdekében nyitott a további tárgyalásokra és kész minden szükséges intézkedést megtenni" - áll a közleményben, amelyből arra lehet következtetni, hogy a gyors bérdinamika fenntartásához a következő időszakban kormányzati lépések jöhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images