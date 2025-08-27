Vörös riasztás: időjárási pokolra figyelmeztetnek

A svájci állami meteorológiai szolgálat a legmagasabb, vörös riasztást adta ki Ticino és Graubünden egyes részeire, amelyek Észak-Olaszországgal határosak - közölte a Bloomberg. A csapadékmennyiség helyenként meghaladhatja a 260 millimétert, ami sárlavinák kialakulásához és folyók, patakok kiöntéséhez vezethet.
A veszélyes időjárási helyzetet részben a Hurricane Erin maradványai okozzák,
amely alacsony nyomású rendszerré alakulva befolyásolja Európa időjárását. A Meteo Suisse által Augustin viharnak elnevezett nedves légtömeg a futóáramlat hatására emelkedik fel, majd gyors tágulása és lehűlése során zúdít heves esőzéseket a régióra. Péntek reggelre 2700 méteres magasságig havazás is várható.
Storm Augustin, named by MeteoSwiss, is expected to bring some very heavy rain in the next couple of days to parts of Switzerland and northern Italy, which could lead to flooding pic.twitter.com/WZFFAK9ir8 https://t.co/WZFFAK9ir8— Met Office (@metoffice) August 27, 2025
Három hónappal ezelőtt egy svájci gleccser összeomlása Blatten alpesi falu nagy részét elpusztította, amikor a hegyekben lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására kő- és jégtömeg zúdult a településre. A tudósok régóta figyelmeztetnek, hogy a felmelegedő bolygó miatt az ilyen események valószínűsége növekszik, az Alpok pedig a preindusztriális időszakhoz képest körülbelül 2 Celsius-fokkal melegedett.
Az Erinhez kapcsolódó időjárási rendszer Európa más részein is heves esőzéseket okoz, Észak-Spanyolországtól Franciaországon át Dél-Németországig. A térségben sárga riasztásokat adtak ki.
La dépression liée à l’ex-cyclone #Erin, visible sur l’image satellite ci-dessous, génère une houle énergétique sur les côtes bretonnes et en entrée de Manche, ainsi que dans le golfe de Gascogne.Pour en savoir plus sur le phénomène de houle https://t.co/pQ8q5qxAWJ pic.twitter.com/kK0n0eoaSO https://twitter.com/hashtag/Erin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Météo-France (@meteofrance) August 26, 2025
A hurrikán maradványai emellett erős hullámokat is okoznak a Vizcayai-öbölben, a breton partoknál és a La Manche-csatorna bejáratánál a Meteo France szerint. Az ilyen hullámok ritkák ebben az évszakban, és a szokatlanul erős tengeri szelek okozzák őket. A hullámok várhatóan csütörtökön és pénteken erősödnek, és elérhetik az 5 méteres magasságot.
Címlapképünk illusztráció: A Lonza folyó által elárasztott Blatten alpesi falu látképe a Valais kantonbeli Lötschen-völgyben 2025. június 5-én. A háromszáz fős falu lakosait május 19-én kitelepítették a Birch-gleccser omlásveszélye miatt. A gleccser kő- és jégzuhataga május 28-án maga alá temette a település mintegy 90 százalékát. Forrása: MTI/EPA/Michael Buholzer
