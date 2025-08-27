Vörös riasztás: időjárási pokolra figyelmeztetnek

  • Megjelenítés
Portfolio
A Svájci Alpokban súlyos árvizek és földcsuszamlások veszélye áll fenn a következő napokban, miután a Hurricane Erin maradványai heves esőzéseket okoznak a térségben.

A svájci állami meteorológiai szolgálat a legmagasabb, vörös riasztást adta ki Ticino és Graubünden egyes részeire, amelyek Észak-Olaszországgal határosak - közölte a Bloomberg. A csapadékmennyiség helyenként meghaladhatja a 260 millimétert, ami sárlavinák kialakulásához és folyók, patakok kiöntéséhez vezethet.

A veszélyes időjárási helyzetet részben a Hurricane Erin maradványai okozzák,

amely alacsony nyomású rendszerré alakulva befolyásolja Európa időjárását. A Meteo Suisse által Augustin viharnak elnevezett nedves légtömeg a futóáramlat hatására emelkedik fel, majd gyors tágulása és lehűlése során zúdít heves esőzéseket a régióra. Péntek reggelre 2700 méteres magasságig havazás is várható.

Három hónappal ezelőtt egy svájci gleccser összeomlása Blatten alpesi falu nagy részét elpusztította, amikor a hegyekben lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására kő- és jégtömeg zúdult a településre. A tudósok régóta figyelmeztetnek, hogy a felmelegedő bolygó miatt az ilyen események valószínűsége növekszik, az Alpok pedig a preindusztriális időszakhoz képest körülbelül 2 Celsius-fokkal melegedett.

Az Erinhez kapcsolódó időjárási rendszer Európa más részein is heves esőzéseket okoz, Észak-Spanyolországtól Franciaországon át Dél-Németországig. A térségben sárga riasztásokat adtak ki.

A hurrikán maradványai emellett erős hullámokat is okoznak a Vizcayai-öbölben, a breton partoknál és a La Manche-csatorna bejáratánál a Meteo France szerint. Az ilyen hullámok ritkák ebben az évszakban, és a szokatlanul erős tengeri szelek okozzák őket. A hullámok várhatóan csütörtökön és pénteken erősödnek, és elérhetik az 5 méteres magasságot.

Címlapképünk illusztráció: A Lonza folyó által elárasztott Blatten alpesi falu látképe a Valais kantonbeli Lötschen-völgyben 2025. június 5-én. A háromszáz fős falu lakosait május 19-én kitelepítették a Birch-gleccser omlásveszélye miatt. A gleccser kő- és jégzuhataga május 28-án maga alá temette a település mintegy 90 százalékát. Forrása: MTI/EPA/Michael Buholzer

