Zöldrefestés miatt marasztalták el az Apple-t
Zöldrefestés miatt marasztalták el az Apple-t

Az Apple nem hirdetheti tovább CO2-semleges termékként az Apple Watch-ot Németországban, miután a frankfurti bíróság kedden helyt adott a környezetvédők panaszának, megállapítva, hogy az amerikai technológiai vállalat félrevezette a fogyasztókat - számolt be az Inside Retail.

A bírói testület megállapította, hogy az Apple azon állítása, miszerint az okosóra "első CO2-semleges termékük", megalapozatlan és sérti a német versenyjogi szabályokat.

Az Apple szóvivője szerint a bírósági döntés "nagyrészt megerősítette a szén-dioxid-semlegességgel kapcsolatos szigorú megközelítésünket", de nem nyilatkozott arról, hogy fellebbeznek-e az ítélet ellen. A vállalat korábban júniusban azt állította, hogy a német per "elbátortalaníthatja a hiteles vállalati klímavédelmi intézkedéseket, amelyekre a világnak szüksége van".

Egy vállalati szóvivő utalt arra, hogy az Apple fokozatosan kivezeti a "karbonsemleges" címkét az Apple Watch-ok esetében, hogy megfeleljen a 2026 szeptemberében hatályba lépő uniós jogszabályoknak, amelyek korlátozzák az ilyen kifejezések használatát.

Nem volt elég eukaliptuszfákat ültetni

Az Apple karbonsemlegességi állítását egy paraguayi projektre alapozta, ahol eukaliptuszfákat ültetnek bérelt földterületeken a kibocsátás ellensúlyozására. Az ökológusok kritizálták ezeket az ültetvényeket, mivel

az ilyen monokultúrák károsítják a biodiverzitást és sok vizet igényelnek, ami miatt "zöld sivatagoknak" is nevezik őket.

A frankfurti bíróság megállapította, hogy a projektterület 75 százalékára vonatkozó bérleti szerződések nem biztosítottak 2029 után, és a vállalat nem garantálhatja, hogy ezeket a szerződéseket meghosszabbítják. "Nincs biztos jövője az erdőtelepítési projekt folytatásának" - áll a közleményben.

A pert indító Deutsche Umwelthilfe (DUH) környezetvédő csoport sikerként ünnepelte az ítéletet a "zöldrefestés" elleni küzdelemben. "A CO2 állítólagos tárolása a kereskedelmi eukaliptusz-ültetvényeken mindössze néhány évre korlátozódik, a jövőre vonatkozó szerződéses garanciák nem elegendőek, és a monokultúrás területek ökológiai integritása nem biztosított" - nyilatkozta Juergen Resch, a DUH vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

