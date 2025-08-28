A kormány megvédené a Balatont, nagy dolgokat terveznek a tóparttal

A "Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről" címmel tette közzé a kormány a 287/2025. számú kormányrendeletet.
A rendelet szövege rögzíti: a Balaton elérhetősége és a part szabad megközelíthetőségének biztosítása közérdek, a vízparti közhasználatú területeket ezért mindenképpen meg kell óvni, bővítésüket a lehetőségekhez mérten elő kell segíteni.
A szabályozással a kormány számos célt kíván elérni, ezek az alábbiak:
- a Balaton vízparti területeire vonatkozó építésügyi keretszabályozás megújítása,
- a vízparti területek – és különösen a közvetlen vízpart – közcélú használatának erősítése és ösztönzése,
- a vízparti területek további beépítésének visszaszorítása,
- a természetes és természetközeli állapotú területek hatékonyabb védelmének elősegítése,
- az ökológiai degradáció megakadályozása,
- a táji és településképi adottságok megőrzése,
- a vízszintszabályozáshoz alkalmazkodó új területhasználat jogszabályi feltételeinek megteremtése,
- továbbá egy egyszerűbb, átláthatóbb szabályozási környezet megalkotása.
A rendeletben lefektetett "Vízparti Terv", valamint a településfejlesztési terv és a helyi építési szabályzat
- a) a turizmus kiegyensúlyozott fejlődése érdekében a Balaton terhelhetőségét és a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízgazdálkodás szempontjait figyelembe véve,
- b) a vízparton a közösségi rendeltetés előtérbe helyezésével, közhasználatú területek – így különösen zöldterületek, a vízpart elérését biztosító közlekedési területek és strandok – kijelölésével,
- c) a természetes partszakaszok, valamint a beépítetlen parti sávok megőrzésével,
- d) turisztikai rendeltetésű különleges területek – ideértve a kikötőket is – kijelölésével és
- e) a tájkarakter megőrzése és a balatoni táj védelme céljából átfogó vízparti településkép-védelem elérésével
biztosítják a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználását, illetve a települési, táji és természeti erőforrások, az épített és természeti örökség megőrzését és közösségi célú hasznosítását.
ÉKM: új időszámítás jön a Balatonnál
Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az MTI-vel közölte:
a kormányrendelet megjelenésével valódi mérföldkőhöz érkezett a Balaton védelme,
ugyanis az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését.
A közlemény szerint a rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát.
A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent.
Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat. Emellett a kormány 1568 hektárnyi olyan területet jelölt ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető – írja a közlemény.
Kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak – tette hozzá az országos főépítész.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Ursula von der Leyent akarják Németország következő államfőjének
Az Európai Bizottság cáfolta, hogy ilyen ambíciói lennének az elnöknek.
Megvannak Trump rekord vámjainak igazi vesztesei
Az elemzők szerint végül a régiós önkormányzatok szorulnak majd Indiában.
Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket
A bankok szerint ez felettébb kockázatos.
Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál
A vállalati üzletág is gyarapodott.
46 százalékos zuhanás után újabb csapás, bajban a devizapiacok sztárja
Hiába nem ér fabatkát sem, mégis rajongtak érte a trade-erek, de most jön a régiónkat is elérő fekete leves.
Hatalmas katonai erődemonstráció készül: egy asztalnál ülnek össze Amerika legnagyobb ellenségei
Putyin, Hszi, Kim Dzsongun és Pezeskján elnök is ott lesznek.
Élő adásban sértett nemzetközi jogot Oroszország: kilőtték az EU kijevi központját
A bécsi egyezmény értelmében ilyen nem igazán szabad csinálni.
Jön az első európai háborús kötvény, 3,4%-ot fizethet euróban
Öt év futamidővel bocsátják ki.
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.