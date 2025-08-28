A kormány megvédené a Balatont, nagy dolgokat terveznek a tóparttal

Megjelent a Magyar Közlönyben a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet, azaz a "BATÉK". Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint ezzel új időszámítás jön a Balatonnál, lévén az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését.

A "Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről" címmel tette közzé a kormány a 287/2025. számú kormányrendeletet.

A rendelet szövege rögzíti: a Balaton elérhetősége és a part szabad megközelíthetőségének biztosítása közérdek, a vízparti közhasználatú területeket ezért mindenképpen meg kell óvni, bővítésüket a lehetőségekhez mérten elő kell segíteni.

A szabályozással a kormány számos célt kíván elérni, ezek az alábbiak:

a Balaton vízparti területeire vonatkozó építésügyi keretszabályozás megújítása,

a vízparti területek – és különösen a közvetlen vízpart – közcélú használatának erősítése és ösztönzése,

a vízparti területek további beépítésének visszaszorítása,

a természetes és természetközeli állapotú területek hatékonyabb védelmének elősegítése,

az ökológiai degradáció megakadályozása,

a táji és településképi adottságok megőrzése,

a vízszintszabályozáshoz alkalmazkodó új területhasználat jogszabályi feltételeinek megteremtése,

továbbá egy egyszerűbb, átláthatóbb szabályozási környezet megalkotása.

A rendeletben lefektetett "Vízparti Terv", valamint a településfejlesztési terv és a helyi építési szabályzat

a) a turizmus kiegyensúlyozott fejlődése érdekében a Balaton terhelhetőségét és a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízgazdálkodás szempontjait figyelembe véve,

b) a vízparton a közösségi rendeltetés előtérbe helyezésével, közhasználatú területek – így különösen zöldterületek, a vízpart elérését biztosító közlekedési területek és strandok – kijelölésével,

c) a természetes partszakaszok, valamint a beépítetlen parti sávok megőrzésével,

d) turisztikai rendeltetésű különleges területek – ideértve a kikötőket is – kijelölésével és

e) a tájkarakter megőrzése és a balatoni táj védelme céljából átfogó vízparti településkép-védelem elérésével

biztosítják a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználását, illetve a települési, táji és természeti erőforrások, az épített és természeti örökség megőrzését és közösségi célú hasznosítását.

ÉKM: új időszámítás jön a Balatonnál

Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az MTI-vel közölte:

a kormányrendelet megjelenésével valódi mérföldkőhöz érkezett a Balaton védelme,

ugyanis az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését.

A közlemény szerint a rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát.

A természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent.

Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat. Emellett a kormány 1568 hektárnyi olyan területet jelölt ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető – írja a közlemény.

Kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is hozzájárulnak – tette hozzá az országos főépítész.

