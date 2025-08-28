A tűzzel játszik a kelet-európai ország, de most fegyelmet kell mutatnia

Lengyelország ma mutatja be a 2026-os költségvetés sarokszámait, közben azonban apránként nő az aggodalom az államháztartás romló helyzete miatt. Az okot főként a védelmi kiadások megugrása szolgáltatja, amely az Ukrajnában zajló háború miatt egyáltalán nem számít meglepetésnek. A kormány az idei költségvetési hiánycélt többszöri felülvizsgálat után legutóbb a GDP 6,3%-ára emelte.

A kötvénypiac és a hitelminősítők eddig többnyire elnézőek voltak a lazuló fiskális fegyelemmel szemben, amelyet a lengyel gazdaság ellenálló-képességére és a kedvező külső finanszírozási helyzetre alapoztak.

A 10 éves lejáratú lengyel kötvények hozama az év során közel 50 bázisponttal esett, amely komoly meglepetésnek számít a fejlett országok növekvő hozamaihoz képest. A befektetői türelem azonban sosem végtelen: Donald Tusk miniszterelnök szerint a büdzsé egy veszélyes küszöb közelébe ért, amit semmiképp nem léphet át. A közgazdászok többsége 2026-ra az ideinél némileg kisebb, 6 százalék körüli hiányt vár.

A 2026-os költségvetési tervezetnek azonban tartalmaznia kell érdemi konszolidációt, különben a befektetői hangulat könnyen romolhat.

A 10 éves lengyel kötvényhozam szerdán 5,43 százalékra emelkedett, a német állampapírokhoz számított felár pedig 274 bázispont volt. Ez utóbbi bár mintegy 80 bázisponttal alacsonyabb a 2024 végi szintnél, de újra felfelé mozduló trendet mutat.

Lengyelország már most az EU egyik legnagyobb költségvetési hiányával rendelkezik (Románia után), miközben vállalta, hogy a GDP 5 százalékát védelemre fordítja, ami alig hagy mozgásteret a többi tervezett és nem tervezett tételek számára. Tusk kabinetje ezért elállt a korábban ígért adócsökkentésektől, és a bankszektorra kivetett adók emelését helyezte kilátásba.

A fiskális pálya politikai tényezők miatt is bizonytalan: az ellenzék által támogatott új államfő több kormányzati kezdeményezést megakasztott, legutóbb az energiapiaci árkorlátozásokat és a megújuló beruházások könnyítését célzó csomagot vétózta meg. A kormány szerint az adósság és a hiány kritikus határon mozog:

az államadósság a hazai számítások szerint közelíti a GDP 55 százalékát, amelynek átlépése automatikus megszorításokat idézne elő, és a 2027 végi választások előtt kiigazítási kényszert hozhat.

