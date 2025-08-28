Az egész EU feszülten figyel – készül a titkos találkozó a két európai nagyhatalom között

Helmut Kohl és Angela Merkel után Friedrich Merz lesz a harmadik német kancellár, akit a Var régióban található Fort Brégançonban fogad az épp regnáló francia elnök. Csütörtök este szűk körű megbeszélést folytat Emmanuel Macronnal, majd másnap Toulonban francia-német miniszteri tanácskozásra és védelmi-biztonsági tanácsra kerül sor.
A találkozón mindkét oldalról tíz miniszter vesz részt, célja a kapcsolatok újbóli megerősítése, miközben François Bayrou francia kormánya összeomlás szélén áll.
„A politikai helyzet elkerülhetetlenül bonyolítja a dolgokat” – nyilatkozta Paul Maurice, a Francia Külügyi Intézet (IFRI) francia-német kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának főtitkára. A májusban hivatalba lépett Merz számos külföldi utat tett, ami miatt megkapta a „külügyi kancellár” becenevet hazájában.
A védelmi kérdések állnak a figyelem középpontjában, különösen a Francia-Német Jövő Harci Légierő Rendszer (FCAS) projekt, amely nehézségekkel küzd, miután a Dassault a szervezet felülvizsgálatát és egy vezető kinevezését javasolta. Merz szerint ezen a héten nem várható konkrét előrelépés, de reméli, hogy az év vége előtt megoldást találnak.
Remélem, találunk megoldást, mert Európában új harci repülőgépet kell fejlesztenünk
– mondta a kancellár.
A 2017-ben indított SCAF program több pillérre oszlik, köztük a Dassault által vezetett harci repülőgép (NGF) pillérre, valamint az Airbus német és spanyol leányvállalatai által irányított "harci felhő" és drón pillérekre. A német védelmi minisztérium figyelmeztetett az esetleges engedmények következményeire a repülőgép képességeit és a német ipar részvételét illetően.
A nukleáris energia is vitatott téma a két ország között. Az Élysée-palotában úgy vélik, hogy az új német kormány kevésbé ellenséges a nukleáris energiával szemben, és kiemelik Berlin „technológiai semlegességre” való áttérését a különböző szén-dioxid-mentes energiaforrásokkal kapcsolatban. "De óvatosnak kell lennünk, a Rajnán túl továbbra is fennáll a kétértelműség" - figyelmeztet Paul Maurice. „Az új kormány kétségtelenül pragmatikusabb, de a Szociáldemokrata Párt, amely ellenzi a nukleáris energiát, Friedrich Merz koalíciójának partnere” – tette hozzá a Les Echos-nak a szakértő.
A nemzetközi kereskedelem szintén feszültségforrás. Az amerikai vámokkal szemben Berlin minden eddiginél jobban hangsúlyozza, hogy Európának diverzifikálnia kell piacait szabadkereskedelmi megállapodások révén.
Franciaország azonban továbbra is elutasítja a latin-amerikai Mercosur országokkal aláírt szöveget. A Washingtonnal folytatott nyári tárgyalások rávilágítottak a német és francia érdekek eltérésére.
Párizs és Berlin konszenzusosabb kérdésekben kíván előrelépni, mint az Európai Unió tőkepiaci uniója vagy az ígéretes ágazatokba - mesterséges intelligencia, felhőalapú számítástechnika és űrkutatás - történő beruházások. „Más európai országok részéről valódi elvárás van, mert az Unió két legnagyobb országa közötti megállapodás nélkül semmi sem haladhat előre” – hangsúlyozza Paul Maurice.
Címlapkép forrása: EU
Elfogyott Brüsszel türelme: példátlan csapás készül Oroszország ellen
Még sosem használták ezt az eszközt, senki ellen.
Elkezdődött: teljesen kiüríti Gázavárost az izraeli hadsereg
Az előkészületek már zajlanak.
Otthon Start program: egységes reklámot írt elő a kormány
Rendeletben, a bankoknak, ingatlanhirdető portáloknak és ingatlanközvetítőknek.
Vízválasztó pillanat: felavatták az Acélkupola védelmi rendszert
Komoly előrelépés.
Megjött a figyelmeztetés: katonai járművek lépnek be Magyarországra
Három napig halad majd át a konvoj hazánkon.
Megdicsérte Oroszországot a világ egyik legerősebb vezetője
Úgy látják, példátlanul erős a kötelék.
Már csak ez hiányzott, kimondták: újabb válság ütötte fel a fejét a németeknél
Ez is a gyenge gazdaság hatása.
Építkeznél az Otthon Starttal? Rád speciális szabályok vonatkoznak, amikről tudnod kell!
Jó hír, hogy az Otthon Start Program nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható. Ám aki házat szeretne építeni a 3%-os hitelből, annak számolnia kell azzal, hogy ez jóva
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?