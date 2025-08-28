Az egész EU feszülten figyel – készül a titkos találkozó a két európai nagyhatalom között

Helmut Kohl és Angela Merkel után Friedrich Merz lesz a harmadik német kancellár, akit a Var régióban található Fort Brégançonban fogad az épp regnáló francia elnök. Csütörtök este szűk körű megbeszélést folytat Emmanuel Macronnal, majd másnap Toulonban francia-német miniszteri tanácskozásra és védelmi-biztonsági tanácsra kerül sor.

A találkozón mindkét oldalról tíz miniszter vesz részt, célja a kapcsolatok újbóli megerősítése, miközben François Bayrou francia kormánya összeomlás szélén áll.

„A politikai helyzet elkerülhetetlenül bonyolítja a dolgokat” – nyilatkozta Paul Maurice, a Francia Külügyi Intézet (IFRI) francia-német kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának főtitkára. A májusban hivatalba lépett Merz számos külföldi utat tett, ami miatt megkapta a „külügyi kancellár” becenevet hazájában.

A védelmi kérdések állnak a figyelem középpontjában, különösen a Francia-Német Jövő Harci Légierő Rendszer (FCAS) projekt, amely nehézségekkel küzd, miután a Dassault a szervezet felülvizsgálatát és egy vezető kinevezését javasolta. Merz szerint ezen a héten nem várható konkrét előrelépés, de reméli, hogy az év vége előtt megoldást találnak.

Remélem, találunk megoldást, mert Európában új harci repülőgépet kell fejlesztenünk

– mondta a kancellár.

A 2017-ben indított SCAF program több pillérre oszlik, köztük a Dassault által vezetett harci repülőgép (NGF) pillérre, valamint az Airbus német és spanyol leányvállalatai által irányított "harci felhő" és drón pillérekre. A német védelmi minisztérium figyelmeztetett az esetleges engedmények következményeire a repülőgép képességeit és a német ipar részvételét illetően.

A nukleáris energia is vitatott téma a két ország között. Az Élysée-palotában úgy vélik, hogy az új német kormány kevésbé ellenséges a nukleáris energiával szemben, és kiemelik Berlin „technológiai semlegességre” való áttérését a különböző szén-dioxid-mentes energiaforrásokkal kapcsolatban. "De óvatosnak kell lennünk, a Rajnán túl továbbra is fennáll a kétértelműség" - figyelmeztet Paul Maurice. „Az új kormány kétségtelenül pragmatikusabb, de a Szociáldemokrata Párt, amely ellenzi a nukleáris energiát, Friedrich Merz koalíciójának partnere” – tette hozzá a Les Echos-nak a szakértő.

A nemzetközi kereskedelem szintén feszültségforrás. Az amerikai vámokkal szemben Berlin minden eddiginél jobban hangsúlyozza, hogy Európának diverzifikálnia kell piacait szabadkereskedelmi megállapodások révén.

Franciaország azonban továbbra is elutasítja a latin-amerikai Mercosur országokkal aláírt szöveget. A Washingtonnal folytatott nyári tárgyalások rávilágítottak a német és francia érdekek eltérésére.

Párizs és Berlin konszenzusosabb kérdésekben kíván előrelépni, mint az Európai Unió tőkepiaci uniója vagy az ígéretes ágazatokba - mesterséges intelligencia, felhőalapú számítástechnika és űrkutatás - történő beruházások. „Más európai országok részéről valódi elvárás van, mert az Unió két legnagyobb országa közötti megállapodás nélkül semmi sem haladhat előre” – hangsúlyozza Paul Maurice.

Címlapkép forrása: EU