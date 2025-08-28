Betörtek a Microsoft elnökének irodájába

A Microsoft csütörtökön jelentette be a döntést, miután kedden hét jelenlegi és korábbi Microsoft-alkalmazott tiltakozást tartott a redmondi székházban. A No Azure for Apartheid nevű csoporthoz tartozó tüntetők
Brad Smith elnök irodájába hatoltak be, és követelték, hogy a Microsoft szüntesse meg az Izraelnek nyújtott közvetlen és közvetett támogatását.
A csoport Instagram-bejegyzésében közölte, hogy Riki Fameli és Anna Hattle alkalmazottakat bocsátották el. A Microsoft szóvivője megerősítette, hogy "két alkalmazott munkaviszonyát megszüntették a vállalati szabályzatok és magatartási kódex súlyos megsértése miatt", utalva a vezetői irodákba történt jogellenes behatolásra.
Smith állítása szerint a tüntetők megakadályozták mások bejutását az irodába, lehallgatókészülékeket helyeztek el telefonok formájában, és csak rendőri beavatkozásra távoztak. A vállalat közleménye szerint folytatják a vizsgálatot és teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal.
A The Guardian korábban arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg a Microsoft Azure felhőinfrastruktúráját használta palesztin telefonhívások tárolására, ami miatt a vállalat független vizsgálatot rendelt el technológiájának megfigyelési célú felhasználásáról. Smith kedden ígéretet tett, hogy "kivizsgálják és kiderítik az igazságot" a szolgáltatások felhasználásáról.
A No Azure for Apartheid csoport, amely saját meghatározása szerint "Microsoft-dolgozók mozgalma, amely követeli, hogy a Microsoft vessen véget az izraeli apartheiddel és népirtással való közvetlen és közvetett bűnrészességének", az év során több tiltakozó akciót is szervezett, többek között a Microsoft Build fejlesztői konferencián és a vállalat 50. évfordulós ünnepségén.
Címlapkép forrása: Shutterstock
