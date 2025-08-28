Brit tudósok kiszámolták: a szegényeket sújtja legjobban az infláció

Az angol statisztikai hivatal (ONS) friss adatai szerint a jelenlegi inflációs hullám leginkább a legszegényebb brit háztartásokat és a bérlőket sújtja. A legalacsonyabb jövedelmű csoportok megélhetési költségei júniusban éves alapon 4,1 százalékkal emelkedtek, szemben a legmagasabb jövedelműek 3,8 százalékos növekedésével. Ez fordulatot jelent az év elejéhez képest: május volt az első hónap 2023 júniusa óta, amikor a szegényebb háztartások magasabb inflációt tapasztaltak.

A bérlők és a saját tulajdonú ingatlanban élők által érzékelt infláció között még jelentősebb a különbség.

A magánbérlők megélhetési költségei 4,5 százalékkal nőttek 2024 júniusa és 2025 júniusa között, miközben saját otthont hitel nélkül birtoklóké csak 3,4 százalékkal. A különbséget okozó bérleti díjak gyors emelkedését a szűkös kínálat és a lakáspiaci feszültségek erősítik.

Az alacsony jövedelmű háztartások azért különösen sérülékenyek, mert jövedelmük nagyobb hányadát költik energiára és élelmiszerre, amelyek ára az utóbbi hónapokban ismét feljebb kúszott.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a brit infláció júliusban 3,8 százalékra ugrott — a Bank of England 2 százalékos árstabilitási céljának közel duplájára —, ami az év eleje óta a legmagasabb szint.

A fokozódó árnyomás ráadásul politikai kockázatot is jelent Keir Starmer miniszterelnök számára, aki kormányzása központi céljául tűzte ki a „dolgozó emberek” életszínvonalának emelését és a lakhatási válság enyhítését. A bérleti díjak és az élelmiszerárak gyorsulása e vállalások megvalósítását látványosan nehezíti.

A drágulás okaként egyesek a munkaerőpiaci és adópolitikai lépéseket tekintik: az áprilisi minimálbér‑emelés és a kormányzati elvonás növekedése a beszámolók szerint átgyűrűzött a fogyasztói árakba, mivel a vállalkozások kénytelenek voltak a magasabb költségek egy részét áthárítani.

Eközben a bérlakáspiacon a kínálatszűkülés jelei látszanak, a magasabb kamatok és a szigorodó szabályok (például az indoklás nélküli kilakoltatások megszüntetésének terve) miatt ugyanis sok befektetési célú tulajdonos száll ki a piacról. A The Times értesülése szerint a pénzügyminiszter, Rachel Reeves azt is mérlegeli, hogy a bérbeadói jövedelmet biztosítási járulék terhelje, ami tovább növelné a költségnyomást a piacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ