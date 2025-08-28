Brit tudósok kiszámolták: a szegényeket sújtja legjobban az infláció

Az angol statisztikai hivatal (ONS) friss adatai szerint a jelenlegi inflációs hullám leginkább a legszegényebb brit háztartásokat és a bérlőket sújtja. A legalacsonyabb jövedelmű csoportok megélhetési költségei júniusban éves alapon 4,1 százalékkal emelkedtek, szemben a legmagasabb jövedelműek 3,8 százalékos növekedésével. Ez fordulatot jelent az év elejéhez képest: május volt az első hónap 2023 júniusa óta, amikor a szegényebb háztartások magasabb inflációt tapasztaltak.
A bérlők és a saját tulajdonú ingatlanban élők által érzékelt infláció között még jelentősebb a különbség.
A magánbérlők megélhetési költségei 4,5 százalékkal nőttek 2024 júniusa és 2025 júniusa között, miközben saját otthont hitel nélkül birtoklóké csak 3,4 százalékkal. A különbséget okozó bérleti díjak gyors emelkedését a szűkös kínálat és a lakáspiaci feszültségek erősítik.
Az alacsony jövedelmű háztartások azért különösen sérülékenyek, mert jövedelmük nagyobb hányadát költik energiára és élelmiszerre, amelyek ára az utóbbi hónapokban ismét feljebb kúszott.
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a brit infláció júliusban 3,8 százalékra ugrott — a Bank of England 2 százalékos árstabilitási céljának közel duplájára —, ami az év eleje óta a legmagasabb szint.
A fokozódó árnyomás ráadásul politikai kockázatot is jelent Keir Starmer miniszterelnök számára, aki kormányzása központi céljául tűzte ki a „dolgozó emberek” életszínvonalának emelését és a lakhatási válság enyhítését. A bérleti díjak és az élelmiszerárak gyorsulása e vállalások megvalósítását látványosan nehezíti.
A drágulás okaként egyesek a munkaerőpiaci és adópolitikai lépéseket tekintik: az áprilisi minimálbér‑emelés és a kormányzati elvonás növekedése a beszámolók szerint átgyűrűzött a fogyasztói árakba, mivel a vállalkozások kénytelenek voltak a magasabb költségek egy részét áthárítani.
Eközben a bérlakáspiacon a kínálatszűkülés jelei látszanak, a magasabb kamatok és a szigorodó szabályok (például az indoklás nélküli kilakoltatások megszüntetésének terve) miatt ugyanis sok befektetési célú tulajdonos száll ki a piacról. A The Times értesülése szerint a pénzügyminiszter, Rachel Reeves azt is mérlegeli, hogy a bérbeadói jövedelmet biztosítási járulék terhelje, ami tovább növelné a költségnyomást a piacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia
Az Európai Bizottság szóvivői tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről.
Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben
Így is megközelítette a 2,7 milliárd forintot.
Megduplázta a kapacitását a NATO-nagyágyú fegyvergyára
Ha kész lesz, ez lesz Európa legnagyobb ilyen gyára
Balatoni ingatlancsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat
Végrehajtásban érintetteket csaptak be főleg, 1 milliárd felett a kár.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
A fogyasztást revideálták felfelé.
Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok
A fegyverszállítási útvonalakat figyelik.
Megvan az első gazdasági nagyhatalom, ahol a vámháború ellenére javulnak a kilátások
Kamatdöntéssel együtt publikálta a meglepő eredményt a jegybank.
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.