Egy emberen múlhat a Fed függetlensége

Lisa Cook, az amerikai Federal Reserve kormányzója szövetségi keresetet nyújtott be csütörtökön Washingtonban, mivel Donald Trump amerikai elnök korábban „nyomós okra” hivatkozva el akarta távolítani őt a Fed kormányzótanácsából. Cook a mai nap folyamán benyújtott keresetével együtt bírósági végzést kért Trump elnök kísérletének azonnali felfüggesztésére, ezzel együtt pedig jelezte, hogy ki kívánja tölteni 2038‑ig szóló mandátumát.

Trump a hét elején a közösségi médiában közzétett levélben közölte Lisa Cookkal a menesztését, azt állítva, hogy a kormányzó két korábbi jelzáloghitel‑kérelmében valótlan nyilatkozatot tett elsődleges lakóhelyéről. A vádat a lakáshitelezést felügyelő ügynökség vezetőjének (Bill Pulte) bejelentése előzte meg, amely után több politikus is nyíltan szólította fel a kormányzót lemondásra, valamint Jerome Powellt, a jegybank elnökét Cook elbocsátására.

A Truth Social-ön nyilvánosságra hozott elnöki elbocsátás után

Cook nyilatkozatban tagadta az ellene felhozott vádakat, valamint azt is vitatta, hogy az elnöknek jogában áll meneszteni őt a kormányzótanácsból.

A Federal Reserve Act (jegybanktörvény) ugyanis csak bizonyítottan nyomós ok esetén ruházza fel a mindenkori államfőt az érintett személy elbocsátására. Ilyen lépésre eddig nem volt precedens a Fednél.

Az elmúlt napok eseményei alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az ügy túlmutat a személyi kérdésen, igazi tétje pedig a jegybanki függetlenség.

Trump hónapok óta támadta az amerikai jegybankot az irányadó kamatok magasan tartásáért, a mostani lépéssel pedig szintén a Fed feletti befolyását igyekszik növelni. Cook eltávolítása a tanácsból a döntéshozói többség átrendezésének része lehet, ezzel ugyanis többségbe kerülnének a republikánus tagok a testületben.

A jelenlegi információk szerint a per gyorsított eljárásban indulhat, Cookot pedig ideiglenes bírósági tilalommal tarthatják hivatalban a jogvita végéig. A vita kulcsa a kellően nyomós indok megítélése lesz, a szakértők szerint ugyanis messze nem egyértelmű, hogy a személyes jellegű, múltbéli törvénysértés ugyanolyan súllyal esik a latba, mint egy hivatali mulasztás vagy pozícióval való visszaélés. Több elemző szerint az ügy nagy eséllyel a Legfelsőbb Bíróságig juthat.

A várakozások szerint a per kimenetele kulcsfontosságú lesz a jegybanki függetlenség szempontjából, hiszen ha a Fehér Ház nyer, az drasztikusan gyengítheti a Fed intézményi függetlenségét. Márpedig ez a piacokra is nagy hatással lenne, a politikai befolyás magasabb kockázati felára ugyanis a hosszú lejáratú kötvényhozamokban és hitelköltségekben azonnal megjelenne. Az elemzők „történelmi próbapernek" tartják az ügyet, a Fed körüli bizonytalanság pedig már önmagában is érzékennyé teheti a dollárt és a kötvénypiacokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images