Egyik pillanatról a másikra államcsődbe lökhet egy országot az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleménye szerint még néhány hétig tartó egyeztetésekre van szükség Szenegállal ahhoz, hogy egy új program keretében további pénzeszközökhöz juthasson az afrikai ország. Az IMF októberben függesztette fel Szenegál 1,9 milliárd dolláros hitelprogramját, miután az újonnan megválasztott kormány közölte, hogy korábban be nem jelentett adósságokat fedezett fel, amelyet már több, mint 11 milliárd dollárra becsülnek.
Az új IMF-program elindításához Szenegálnak szüksége van arra, hogy a Valutaalap igazgatótanácsa írásban mentse fel a jelenlegi kormányt az adósságjelentési hiányosságokkal kapcsolatban, ez azonban egyelőre még várat magára. Márpedig jóváhagyás nélkül az afrikai országot kötelezhetnék a korábbi programból kapott pénzek visszafizetésére. Edward Gemayel, a szenegáli program vezetője közleményében elmondta, hogy a kormánnyal folytatott megbeszélések eredményesek voltak, de a "korrekciós intézkedésekről" szóló tárgyalások még néhány hétig folytatódnak, mielőtt az ügyet az IMF igazgatótanácsa elé terjeszthetnék.
A Valutaalap közleménye szerint a szenegáli hatóságok kifejezték szándékukat egy új program kérelmezésére, amely viszont csak a nemrég felfedezett adósságok és a kormány felelősségének tisztázása után lehetséges.
A szenegáli kormány egyelőre nem reagált az IMF nyilatkozatára, de már hónapok óta reménykedik a mentesség megadásában. Az új híreket kedvezően fogadták a befektetők, az állampapírpiaci hozamok pedig a júliusi emelkedés után az elmúlt napokban lefelé korrigáltak.
Charlie Robertson, a feltörekvő gazdaságokra szakosodott FIM Partners befektetési cég stratégiai vezetője szerint
a nyilatkozat megnyugtathatja a piacokat, hogy Szenegál valószínűleg 2026-ra új IMF-támogatást kap.
Leo Morawiecki, az Aberdeen vagyonkezelő szakértője szintén pozitívnak értékelte a kormány szándékát egy új IMF-program kérelmezésére, valamint üdvözölte azt a tényt is, hogy nem tártak fel további rejtett adósságot.
A Bassirou Diomaye Faye elnök tavalyi megválasztása után bejelentett rejtett adósságok mértéke időközben nőtt,
így pedig Szenegál 2024 év végi GDP-arányos államadóssága megközelítette a 120 százalékot.
A botrány az IMF számára is kínos helyzetet teremtett, mivel a szervezet egy aktív hitelprogram részeként felügyelte az ország pénzügyeit. A tervezett korrekciós intézkedések mellett Szenegál 2018 óta először tervezi költségvetésének konszolidációját, ami egyes elemzők szerint ismét kétszámjegyűre csökkentheti az adósság GDP-hez viszonytíott arányát. Ousmane Sonko miniszterelnök a hónap elején átfogó gazdasági helyreállítási tervet jelentett be, amelyben vállalta, hogy a program 90 százalékát hazai forrásokból finanszírozzák, elkerülve a további külföldi eladósodást.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
