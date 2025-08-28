Fegyverkeznek a lengyelek, nagyobb lesz a költségvetési hiány

A lengyel kormány megemelte a 2025-ös hiánycélját, és csak mérsékelt csökkenést tervez jövőre, mivel a magas védelmi, jóléti és adósságszolgálati kiadások akadályozzák a költségvetési hiány csökkentésére irányuló erőfeszítéseket.

Andrzej Domanski pénzügyminiszter bejelentette, hogy

az idei hiány a GDP 6,9%-át fogja kitenni, majd 2026-ban 6,5%-ra csökken.

A kormány eredeti 2025-ös hiánycélja 5,5% volt.

A Reuters által megkérdezett elemzők arra számítottak, hogy a 2025-ös hiány a gazdasági teljesítmény 6,4%-át teszi majd ki, ami csökkenést jelentene a 2024-es 6,6%-hoz képest.

A bejelentés hatására a lengyel 10 éves államkötvények hozama több mint 6 bázisponttal emelkedett.

Egy varsói kereskedő szerint a piac éves szintű költségvetési konszolidációt várt, de ez a konszolidáció csak a hiány átcsoportosításának eredménye. Hozzátette, hogy

a jövő évi hitelfelvételi igény 40%-kal nő az előző évhez képest, ami jelentős növekedés.

A kormány a lengyel gazdaság további növekedésére számít. "A gazdasági növekedés gyorsul, és idén 3,4%-os GDP-növekedést várunk" - mondta Domanski. "Jövőre a gazdasági növekedés eléri a 3,5%-ot, az éves átlagos CPI infláció 3,0% lesz, a bérek várhatóan 6,4%-kal emelkednek. Ez azt jelenti, hogy a lengyelek bérének reálértéke jelentősen növekedni fog."

Karol Nawrocki lengyel elnök korábban kijelentette, hogy nem járul hozzá olyan adóemelésekhez, amelyek az "átlagos lengyeleket" érintenék, és felszólította a kormányt az adóbeszedés szigorítására.

Domanski hangsúlyozta, hogy a biztonság prioritást élvez a kormány számára, ezért rekordösszegű, 200 milliárd zlotyt, vagyis a GDP 4,8%-át különítették el védelmi célokra. Donald Tusk miniszterelnök a költségvetési ülésen kijelentette: "Nem védhetjük meg a lengyel határt kis hiánnyal", utalva az Ukrajnában zajló orosz háborúra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images