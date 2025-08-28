Folytatódik a leépítés: a Nike újabb munkavállalóktól válik meg

A Nike kevesebb mint 1 százalékos leépítést tervez a vállalati munkaerő körében Elliott Hill vezérigazgató üzleti fordulati stratégiájának részeként.

A sportszergyártó csütörtökön jelentette be, hogy vállalati csapatának kevesebb mint 1 százalékától válik meg a közeljövőben.

A Nike-nak 2024. május 31-i adatok szerint világszerte mintegy 77 800 alkalmazottja volt, beleértve a kiskereskedelmi és részmunkaidős dolgozókat is.

Az elbocsátások nem érintik a vállalat EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) és Converse üzletágait, azonban egyelőre nem világos, pontosan hány munkahely szűnik meg.

A Nike korábban, 2023 februárjában már bejelentett egy 2 százalékos létszámcsökkentést, amely több mint 1600 munkahely megszűnését jelentette a csökkenő kereslet miatti költségcsökkentés jegyében.

