Futóverseny miatt változik a közlekedés Budapesten: itt kell lezárásokra készülni

Futóversenyt rendeznek szombat este és éjjel, valamint vasárnap reggel a Várkert Bazár környékén és a budai Vár területén, ezért közlekedési változásokra kell készülni; a lezárás érinti a közösségi közlekedést is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A BKK tájékoztatása szerint lezárják szombaton 6 órától vasárnap 16 óráig

a Műegyetem rakpartot ,

, szombaton 20 órától vasárnap hajnali 4 óráig a Bem rakpartot a Lánchíd és a Halász utca között,

a Lánchíd és a Halász utca között, szombaton 20 órától vasárnap 1 óráig a Váralja utca-Alagút-Széchenyi lánchíd-Széchenyi István tér útvonalat (a József Attila utcától az Akadémia utcáig nem korlátozzák a Széchenyi István tér forgalmát).

Emellett szombaton 20 órától másnap 1 óráig teljesen lezárják a Palota utat, a Hunyadi János utat és az Alagutat, valamint részlegesen korlátozzák a Dísz tér forgalmát is.

Vasárnap 6 és 12 óra között pedig lezárják a budai alsó rakpart-Halász utca-Fő utca-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Várkert rakpart útvonalat, valamint a Bem rakpart-Jégverem utca-Fő utca-Clark Ádám tér útvonalat.

A lezárások érintik a közösségi közlekedést is:

A 19-es villamos szombaton 20 órától a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik, vasárnap 6 és 12 óra között Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik.

szombaton 20 órától a Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik, vasárnap 6 és 12 óra között Bécsi út/Vörösvári út és a Batthyány tér, illetve Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik. A 41-es villamos szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Krisztina körúton át jár a Széll Kálmán tér érintésével.

szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Krisztina körúton át jár a Széll Kálmán tér érintésével. A 105-ös, a 178-as és a 210B buszok szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányban sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér/Hild tér és a Clark Ádám tér megállókat, a Deák Ferenc téren mindkét irányban a 9-es busz megállójában állnak meg.

szombaton 20 órától, valamint vasárnap 6 és 12 óra között módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányban sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér/Hild tér és a Clark Ádám tér megállókat, a Deák Ferenc téren mindkét irányban a 9-es busz megállójában állnak meg. A 16-os és a 216-os buszok szombaton 20 órától nem közlekednek, helyettük a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között a sűrűbben közlekedő 16A buszokkal lehet utazni, vasárnap 6 és 12 óra között a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányban sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér/Hild tér megállókat.

szombaton 20 órától nem közlekednek, helyettük a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között a sűrűbben közlekedő 16A buszokkal lehet utazni, vasárnap 6 és 12 óra között a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekednek, egyik irányban sem érintik a Széchenyi István tér, József nádor tér/Hild tér megállókat. A 916-os éjszakai busz szombatról vasárnapra virradó éjjel rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között jár.

szombatról vasárnapra virradó éjjel rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Dísz tér között jár. A 990-es busz pedig vasárnap hajnali 1 óráig módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon jár, a Döbrentei tér és a Batthyány tér között a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik. A Batthyány téren a Normafa felé a 39-es busz megállójában állnak meg a buszok, a Széll Kálmán téren Rákoskeresztúr, városközpont felé a Normafa irányú megállóban lehet felszállni.

