Hatalmas változás a kínai gyárakban: 7 éve nem látott adatok érkeztek

A kínai acélgyártók helyzete javulni látszik, miután a kormány az iparági túlkapacitás visszaszorítására lépett, és az export is közel havi 10 millió tonnán maradt a kereskedelmi korlátozások ellenére. A tavaly jellemző veszteségek idén mérséklődtek, amit a nyersanyagárak, főként a szén és a koksz árcsökkenése, valamint a termeléskorlátozások segítettek – írja a Bloomberg.
Júliusban a kibocsátás 80 millió tonna alá esett, ami 2017 óta a legalacsonyabb havi szint.
A nagyobb gyártók eredményei is javulást mutattak: a Maanshan és az Angang veszteségei csökkentek, míg a világ legnagyobb termelőjének tőzsdei ága, a Baoshan Iron & Steel 7 százalékos nettó nyereségnövekedést ért el az első félévben. Az iparági profitrések nőttek, részben a költségek visszaesésének köszönhetően, de a kereslet és az árak kilátásai továbbra is bizonytalanok.
A piac vegyesen értékeli a folytatást: egyes vállalatok az év egészében profitot várnak, míg mások a globális kereskedelmi akadályokra figyelmeztetnek, amelyek visszavethetnék az exportot. A határidős piacokon közben visszapattanás látható:
a forró hengerelt acél ára a tonnánkénti 3359 jüanos szintre emelkedett, a betonacél és a vasérc kontraktusok is erősödtek Sanghajban, Dalianban és Szingapúrban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
