Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Pénteken nem készülhetünk változásra a nagykereskedelmi üzemanyagárakban - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj ára is változatlan marad holnap.

A mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.28-én): 

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 593 Ft/liter
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Fordulóponthoz érkezett Moszkva: megvan az első régió, ahol teljes tilalmat vezettek be a lakossági értékesítésre

