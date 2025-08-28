Két ázsiai ősellenséget lökött egymás karjaiba Donald Trump

Peking márciusban kezdett India felé nyitni, amikor Donald Trump amerikai elnök kiélezte a kereskedelmi háborút Kínával. Hszi Csin-ping levelet küldött az indiai államfőnek, majd Narendra Modi miniszterelnöknek is jelezte a kapcsolatjavítás szándékát.

Júniusban Újdelhi is aktívabb lett, miután az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalások feszültté váltak, ahogy Trump először kezdte el megfenyegetni az országot az orosz olajvásárlások miatt.

Augusztusra a közeledés felgyorsult: India és Kína múlt héten megállapodott a határviták rendezésének újraindításáról. Ez történelmi lépés a 2020-as véres összecsapások után. Modi a hétvégén hét év után először utazik Kínába.

Az enyhülés Washingtonra is hatással van: Trump – beváltva a már említett fenyegetéseit – 50%-os vámot vetett ki az indiai export egy részére az orosz olajvásárlások miatt, ami sokkolta Újdelhit.

Elemzők szerint ez paradox módon hozzájárult az indiai–kínai közeledéshez.

A kapcsolatok rendezését Ajit Doval nemzetbiztonsági tanácsadó vezeti, aki közvetlen csatornákkal rendelkezik Peking felé. Júliusban öt év után először találkozott az indiai külügyminiszter kínai partnerével Pekingben.

A tárgyalásokon Kína ritkaföldfém- és műtrágyaszállításokat ígért, mindezeknél viszont lassan hagyja jóvá Peking az exportengedélyeket az USA és az EU felé, ami újabb konfliktusokhoz vezetett.

A gazdasági együttműködés is élénkül a felek között. Újraindulhatnak a közvetlen repülőjáratok, enyhülnek a kereskedelmi korlátozások, és nagyvállalatok – köztük az Adani-csoport és a Reliance – kínai partnerekkel tárgyalnak közös projektekről. Peking számára India új piac lehet a gyengélkedő gazdaságban, Újdelhi pedig kínai beruházásokra számít ipari céljaihoz.

Továbbra is sok a kockázat: Kína szoros pakisztáni kapcsolatai, a Dalai Láma utódlása, valamint India szerepe a Quad szövetségben mind feszültséget kelthetnek.

Elemzők szerint a jelenlegi lépések inkább a bizalom helyreállításáról szólnak, áttörésre rövid távon nem érdemes számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images