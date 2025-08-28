Két ázsiai ősellenséget lökött egymás karjaiba Donald Trump

Peking márciusban kezdett India felé nyitni, amikor Donald Trump amerikai elnök kiélezte a kereskedelmi háborút Kínával. Hszi Csin-ping levelet küldött az indiai államfőnek, majd Narendra Modi miniszterelnöknek is jelezte a kapcsolatjavítás szándékát.
Júniusban Újdelhi is aktívabb lett, miután az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalások feszültté váltak, ahogy Trump először kezdte el megfenyegetni az országot az orosz olajvásárlások miatt.
Augusztusra a közeledés felgyorsult: India és Kína múlt héten megállapodott a határviták rendezésének újraindításáról. Ez történelmi lépés a 2020-as véres összecsapások után. Modi a hétvégén hét év után először utazik Kínába.
Az enyhülés Washingtonra is hatással van: Trump – beváltva a már említett fenyegetéseit – 50%-os vámot vetett ki az indiai export egy részére az orosz olajvásárlások miatt, ami sokkolta Újdelhit.
Elemzők szerint ez paradox módon hozzájárult az indiai–kínai közeledéshez.
A kapcsolatok rendezését Ajit Doval nemzetbiztonsági tanácsadó vezeti, aki közvetlen csatornákkal rendelkezik Peking felé. Júliusban öt év után először találkozott az indiai külügyminiszter kínai partnerével Pekingben.
A tárgyalásokon Kína ritkaföldfém- és műtrágyaszállításokat ígért, mindezeknél viszont lassan hagyja jóvá Peking az exportengedélyeket az USA és az EU felé, ami újabb konfliktusokhoz vezetett.
A gazdasági együttműködés is élénkül a felek között. Újraindulhatnak a közvetlen repülőjáratok, enyhülnek a kereskedelmi korlátozások, és nagyvállalatok – köztük az Adani-csoport és a Reliance – kínai partnerekkel tárgyalnak közös projektekről. Peking számára India új piac lehet a gyengélkedő gazdaságban, Újdelhi pedig kínai beruházásokra számít ipari céljaihoz.
Továbbra is sok a kockázat: Kína szoros pakisztáni kapcsolatai, a Dalai Láma utódlása, valamint India szerepe a Quad szövetségben mind feszültséget kelthetnek.
Elemzők szerint a jelenlegi lépések inkább a bizalom helyreállításáról szólnak, áttörésre rövid távon nem érdemes számítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két ázsiai ősellenséget lökött egymás karjaiba Donald Trump
Egyre jobban békülnek a felek a kibékíthetetlen ellentéteik után, de Washington nem örülhet.
Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy változásokat hozhat egy törvénymódosítás
Az önkormányzatoknál pattog a labda.
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
850 millió forint értékben.
Nyáron fordulat történt a hazai munkaerőpiacon
Nőtt a foglalkoztatás.
Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből az ukrán drónerők parancsnokát
"Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. "
Érdekesen alakulnak a lakásárak az Otthon Start miatt, egyes helyeken licitharcba kezdtek a vevők
Kapkodják a panellakásokat.
Az Nvidiától egy hiba is elég, máris büntetik a részvényt
Majdnem tökéletes, de csak majdnem.
Az egész EU feszülten figyel – készül a titkos találkozó a két európai nagyhatalom között
Az egész államszövetség gazdaságának jövője múlik az egyeztetésen.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?