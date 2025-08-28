Korrupciós botrány lökdösi az újabb államcsőd felé Argentínát

Szerdán ki kellett menekíteni egy kampányrendezvényről Javier Milei argentin elnököt, akit kővel dobáltak meg a feldühödött választópolgárok. Az elnök stábja szerint mindez az ellenzék műve, de közben egy korrupciós botrány tartja lázban az országot, az elnök hivatalba lépése sosem volt ennyire népszerűtlen, a pénzpiacok pedig gyorsan reagáltak is a csődkockázat emelkedésével.

Javier Milei argentin elnök szerdán jelent meg először a nyilvánosság előtt azt követően, hogy a múlt hét óta egy korrupciós botrány tartja lázban az országot. A vád szerint a Suizo Argentina gyógyszerelosztó cég jelentős összeget „osztott vissza” a kormányzathoz közeli szereplőknek – írja a Financial Times (FT). A helyi sajtó a múlt héten hangfelvételeket tett közzé, melyeken állítólag Diego Spagnuolo, az argentin fogyatékossági hatóság korábbi vezetője, Milei ügyvédje beszél az ügyről.

Minden, amit mond hazugság, ezt be fogjuk bizonyítani, és börtönben zárjuk

- mondta az ügy kapcsán az elnök szerdán.

A hangfelvételen Spagnuolo név szerint említi az elnök lányát, Karina Mileit, aki az egyik legközelebbi tanácsadója apjának, illetve más kormányzati illetékeseket, akik havonta 500-800 ezer dollárt kaptak.

Az elmúlt napokban a pénzpiacok is hevesen reagáltak a korrupciós botrányra, a rövid futamidejű argentin dollárkötvények idei mélypontjukra estek, a Merval tőzsdeindex 8,6%-ot zuhant dollárban számolva, az ország csődkockázati felára pedig a héten több mint egy százalékponttal emelkedett.

A befektetők aggódnak amiatt, hogy az elnök egészen tegnapig nem szólalt meg a botrányról, Spagnuolo pedig Milei belső köréhez tartozott korábban, több tucat alkalommal látogatott el az elnöki rezidenciára. Elveszett a bizalom a kormányzatban – mondta az FT kérdésére Mariel Fornoni, a Management & Fit igazgatója. Szerinte ez azért gond, mert Milei gazdaságpolitikája egészen eddig a bizalomra és a várakozásokra épült, a megszorításokkal párhuzamosan azt ígérte a lakosságnak, hogy a fájdalmas időszak után jobb évek jönnek.

Éppen ezek az ígéretek tartották magasan egészen mostanáig az elnök népszerűségét. Egy friss felmérés szerint Milei elfogadottsága hivatalba lépése óta most először esett 40% alá, az emberek többsége pedig elítéli a korrupciós botrányt és hisz a vádak igazában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

