Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük

Ma számos amerikai adatot tettek közzé, sorban mutatjuk őket.
- Az évesített negyedéves alapú GDP növekedést 3,1%ról 3,3%-ra módosították.
- A fogyasztási kiadásokat 1,4%-ról 1,6%-ra.
- A negyedéves PCE inflációt 2,1%-ról 2%-ra csökkentették.
- A PCE maginfláció viszont 2,5%-ról 2,6%-ra nőtt.
- A vállalati profitok (ez első becslés) 2%-kal nőttek az előző negyedévhez képest.
- Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 230 ezer főről 229 ezer főre csökkent.
Összességében a bejövő adatok szerint a kereskedelmi háború hatásai a második negyedévben a vártnál kisebbek voltak. Viszont a mostani adtok nem visznek bennünket közelebb a mostani helyzet megértéséhez.
A nagy kérdés az, hogy a munkaerőpiacon csak átemeneti gyengeséget látunk-e, vagy tartósan lassuló foglalkoztatottságbővüléssel kell-e számolunk.
De ez csak az egyenlet része. A másik fontos kérdés, hogy a termékinfláció mennyivel dobja meg az inflációt és az, hogy a csökkenő bevándorlás miatt beszűkülő munkaerő-kínálat mekkora bérinflációt okozhat a következő negyedévekben.
