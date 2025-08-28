  • Megjelenítés
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
Gazdaság

Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük

Portfolio
Az amerikai GDP második becslése szerint magasabb volt a gazdasági növekedés a második negyedévben, mint hittük, elsősorban a fogyasztás növekedésének köszönhetően. Eközben a vállalati profitok szépen növekedtek a második negyedévben, míg az új munkanélküli segélykérelmek száma nem változott érdemben. De vajon közelebb került a nagy kép megértéséhez?

Ma számos amerikai adatot tettek közzé, sorban mutatjuk őket.

  • Az évesített negyedéves alapú GDP növekedést 3,1%ról 3,3%-ra módosították.
  • A fogyasztási kiadásokat 1,4%-ról 1,6%-ra.
  • A negyedéves PCE inflációt 2,1%-ról 2%-ra csökkentették.
  • A PCE maginfláció viszont 2,5%-ról 2,6%-ra nőtt.
  • A vállalati profitok (ez első becslés) 2%-kal nőttek az előző negyedévhez képest.
  • Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 230 ezer főről 229 ezer főre csökkent.

Összességében a bejövő adatok szerint a kereskedelmi háború hatásai a második negyedévben a vártnál kisebbek voltak. Viszont a mostani adtok nem visznek bennünket közelebb a mostani helyzet megértéséhez.

A nagy kérdés az, hogy a munkaerőpiacon csak átemeneti gyengeséget látunk-e, vagy tartósan lassuló foglalkoztatottságbővüléssel kell-e számolunk.

De ez csak az egyenlet része. A másik fontos kérdés, hogy a termékinfláció mennyivel dobja meg az inflációt és az, hogy a csökkenő bevándorlás miatt beszűkülő munkaerő-kínálat mekkora bérinflációt okozhat a következő negyedévekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

