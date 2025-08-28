Megérkezett a friss időjárás-előrejelzés: kiadták a figyelmeztetést, ekkor csaphat le a frontrendszer Magyarországra

Az előrejelzések szerint a jelenleg Nyugat-Európa felett elhelyezkedő hullámzó frontrendszer a következő napokban
nem csak meleg légtömegeket tol majd maga előtt Magyarország felé, hanem egy adag sivatagi eredetű por is érkezik majd a napokban.
Csütörtök éjszaka még nem kell számítani a frontrendszer hatásaira. Az előttünk álló éjjel változó mennyiségű felhőzetre kell készülni országszerte, mérséklelt, élénk széllökések mellett. Az éjszakai hőmérséklet jellemzően 14 és 20 Celsius-fok között alakul.
Pénteken napközben sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként a változó vastagságú felhőzet és a megérkező sivatagi por zavarhat csak meg. A délután folyamán elsősorban a Nyugat-Dunántúlon már kialakulhatnak záporok, zivatarok.
A legmelegebb órákban 32 és 37 Celsius-fok között alakul majd a hőmérséklet.
Az élénk szél elsősorban az észak-nyugati tájakon, illetve a Dél-Alföldön válhat erőssé a nap folyamán.
Szombaton a front megérkeztével több helyen számíthatunk csapadékra majd, amely helyenként akár kiadós mennyiségű is lehet. Szombaton országszerte első fokú riasztás lesz érvényben, zivatarok lehetséges kialakulása miatt.
A hőmérséklet országszerte néhány fokkal visszaesik majd. A front vasárnap hagyja majd el az országot, amelyet követően az újabb, csapadékkal járó fronrendszer kedden érheti majd el hazánkat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
