Megjött a bejelentés: újraindult a kőolajtranzit a Barátság vezetéken Szlovákiába
MTI
Újraindult a kőolajtranzit a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába - jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes csütörtökön a közösségi médiában.

A Szlovákiába irányuló kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindult. Remélem, hogy a működés stabil marad és nem kerül sor több, az energetikai infrastruktúrát célzó támadásra"

- hangsúlyozta Denisa Saková, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.

A Barátság kőolajvezetéken a múlt héten állt le a Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajtranzit, azt követően, hogy a múlt héten több ukrán dróntámadás is érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást.

