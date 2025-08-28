Megjött a bejelentés: újraindult a kőolajtranzit a Barátság vezetéken Szlovákiába

A Szlovákiába irányuló kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindult. Remélem, hogy a működés stabil marad és nem kerül sor több, az energetikai infrastruktúrát célzó támadásra"
- hangsúlyozta Denisa Saková, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A Barátság kőolajvezetéken a múlt héten állt le a Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajtranzit, azt követően, hogy a múlt héten több ukrán dróntámadás is érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást.
Címlapkép forrása: Shutterstock
