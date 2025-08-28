Meglepően jó hír érkezett a magyar gazdaságról

Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg a gazdasági helyzetről, mint júliusban - derül ki a GKI Gazdaságkutató friss felméréséből. Ezzel a konjunktúraindexek elmozdultak idei mélypontjaikról.
A GKI üzleti bizalmi indexe – a júliusi 2 pontos süllyedés után – augusztusban 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, s ezzel értéke visszatért a júniusi szintre. Mind a négy szektorból kedvező hírek érkeztek, az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest. Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
Bár az üzleti bizalom mutatója historikusan ezzel még mindig alacsonyan van,
de azzal, hogy elmozdult a Covid-válság kitörése óta nem látott mélypontjáról, felveti a trendforduló lehetőségét.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor bő egy éve folyamatosan csökkent. Ez a kedvezőtlen trend augusztusban megtört, a cégek összesített kilátása a júliusinál valamivel nagyobb derűlátást tükröz. A következő három hónapban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, míg 12%-a szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és a szolgáltatások.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott. Továbbra is az iparvállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától és az üzleti szolgáltatók a legkevésbé.
Júliusban megállt az ár indikátor hosszú hónapok óta tartó folyamatos csökkenése. Augusztusban pedig nem következett be ezen a téren lényeges változás. A következő három hónapban a cégek 17%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7%-a készül. A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke augusztusban bő 2 ponttal volt magasabb, mint júliusban. Ezzel e mutató négyhavi csúcsára ért fel. Az index minden eleme javulást tükröz. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. A lakosság inflációs várakozása enyhén emelkedett. A munkanélküliségtől való félelem pedig csökkent az év hetedik hónapjához képest.
