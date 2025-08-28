Megvan az első gazdasági nagyhatalom, ahol a vámháború ellenére javulnak a kilátások

A dél-koreai központi bank a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton - számolt be róla az MTI. A jegybank a kamatdöntéssel egyidejűleg gazdasági előrejelzéseit is frissítette, amely tartalmaz egy komoly meglepetést. A vámháború egyértelmű fékező hatása ellenére ugyanis a korábbinál nagyobb bővülést valószínűsítenek az idei évre a jegybank közgazdászai. Az inflációs várakozások 0,1 százalékponttal emelkedett a legutóbbi felülvizsgálathoz képest.

Megtartotta szokásos kamatdöntő ülését a dél-koreai jegybank, amely

nem változtatott az alapkamat mértékén, így az továbbra is 2,5 százalék marad.

A döntést indokló nyilatkozatában a jegybank arra figyelmeztetett, hogy a hitelezés hirtelen felgyorsulása mellett különösen figyelemmel kell kísérni az ingatlanpiaci folyamatok alakulását és a háztartások adósságának a növekedését. A Bloomberg közgazdászai szerint a kamatvágási ciklushoz októberben térhet vissza a dél-koreai központi bank, de csak akkor, ha már látszanak az ingatlanár-emelkedés lassulásának jelei. A jövőbeli kamatcsökkentés szempontjából a másik fontos esemény a Fed szeptemberi kamatdöntő ülése lesz, egy amerikai monetáris lazítás ugyanis hasonló cselekvésre ösztönözné a dél-koreai központi bankot is.

A jegybank a kamatdöntés mellett a makrogazdasági előrejelzések felülvizsgálatát is elvégezte, amely azonban csak apró korrekciókat tartalmazott. A prognózisokat készítő közgazdászok az idei évre 2 százalékos, jövőre pedig 1,9 százalékos inflációt várnak, amely mindkét esetben 0,1 százalékponttal magasabb a korábbi becslésnél.

Némi meglepetést egyedül a hazai össztermék (GDP) idei növekedésére vonatkozó becslése okozott,

amelyet 0,8 százalékról 0,9 százalékra emelte a jegybank, még annak ellenére is, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok által okozott kereskedelmi bizonytalanság most kezdi éreztetni negatív hatásait.

Ez annak fényében érdekes, hogy a legfrissebb adatok alapján a vámok idén 0,45, míg jövőre 0,6 százalékponttal fékezhetik a gazdasági növekedést, miközben az infláció 0,15, illetve 0,25 százalékponttal lehet alacsonyabb ugyanebben az időszakban. A látszólagos ellentmondást magyarázhatja, hogy a korábbi előrejelzésekben valószínűleg a jegybank nem tudta ilyen pontosan meghatározni a vámháború következményeit, ezért becsülhette alul az idei bővülést.

A 2026-os növekedési kilátásokon nem változtatott a központi bank, az továbbra is 1,6 százalék maradt.

Forrás: MTI, Bloomberg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images