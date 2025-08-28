Megvannak Trump rekord vámjainak igazi vesztesei

Az Egyesült Államok tegnappal 50 százalékra emelte számos indiai termék vámtételét, nemzetbiztonsági és orosz olajimporttal összefüggő megfontolásokra hivatkozva. A lépés főként a munkaerő‑intenzív ágazatokat (textil‑, ruházat‑, ékszer‑, élelmiszer‑ és egyes gépipari termékek) érinti, a teljes gazdaságot tekintve pedig idén és jövőre is 0,8 százalékponttal lassulhat a növekedés az intézkedés miatt - vélik az elemzők.

Az indiai kormány a kereslet élénkítésével, valamint az érintett vállalatok finanszírozási támogatásával igyekszik mérsékelni a károkat. A kormány jelenleg a 2017-ben bevezetett hozzáadott érték-adó (Goods and Services Tax, GST, egy az áfához hasonló teher) egyszerűsítését és széles körű mérséklést készíti elő, ami a várakozások szerint csökkenteni fogja a lakosság adóterheit, ezáltal pedig ösztönözni a keresletet. Az intézkedés rövid távon enyhítheti a vámok által okozott export‑sokkot, de a törvénymódosítás időzítése és átfutási ideje bizonytalan.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 27. Egyre nagyobb a káosz Indiában Trump vámjai miatt

Bár a kormány lépése jó hír az indiai vállalatok számára, az árat a régiós önkormányzatok fizethetik meg.

Ugyan ezen szervezetek bevételéhez a GST eltérő mértékben járul hozzá, 15-35 százalékos részaránya miatt az adó tervezett csökkenése várhatóan drámai hatást gyakorol majd a régiók költségvetésére. A Bloomberg közgazdászai szerint ezzel az indiai régiók kettős présbe kerülnének, ugyanis egyszerre kellene megküzdeniük a vámok negatív hatásaival, valamint az apadó bevételek problémájával. A gondokat tetézi, hogy mindkét intézkedés ugyanazokat a régiókat (pl. Maharashtra, Tamilnádu, Gujarat) érinti nehezen.

A szakértők szerint a fogyasztási adó csökkentése jelentősen apasztaná a régiós költségvetések bevételét, a korábbi éveknél is nagyobb deficitet eredményezve.

A régiók költségvetési hiánya 2022-2023-ban még csak a GDP 2,6 százalékát tette ki, ez azonban tavaly 3,3 százalékra emelkedett, az idei érték pedig a kormányzati intézkedések miatt még ennél is nagyobb lehet.

Madhavi Arora, az Emkay Global Financial Services vezető közgazdásza szerint

egyre inkább valószínű, hogy a régiós költségvetések lesznek a vámháború és a kormányzati intézkedések fő áldozatai.

Az államigazgatás és a régiók közt éleződő feszültség egyre jobban látható, ugyanis számos kormányzat követel pótlólagos kompenzációt és az elmaradt juttatások kifizetését, arra figyelmeztetve, hogy a fogyasztási adó-racionalizálás bevételkiesése náluk csapódik le. A közelgő kormányzati tanácsülésen várhatóan a bevételmegosztás és az átmeneti védőhálók kérdése kerülnek fókuszba.

Összességében tehát látszik, hogy miközben a központi támogatás (adócsökkentés, célzott ösztönzők) enyhíthetik a vállalatok és a háztartások terheit, ennek árát az egyes régiók fizetik majd meg, mivel a bevételoldali veszteség náluk jelentkezik.

A Bloomberg szakértői szerint a regionális önkormányzatok előtt egyetlen lehetséges út, a pénzügyi helyzet azonnali erősítése áll.

Ehhez viszont olyan szigorú, fegyelmezett reformokra van szükség, mint például az energiaszektorban elszenvedett veszteségek csökkentése, illetve a mezőgazdaság termelékenységének növelése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images