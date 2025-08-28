Nyáron fordulat történt a hazai munkaerőpiacon

Május és július között 4 millió 680 ezerre emelkedett a foglalkoztatottak száma, ezzel megtört a közel fél évig tartó csökkenő trend. A foglalkoztatás az év elején látott szintre kapaszkodott vissza.
Az előző hónapokhoz képest 20 ezer fős növekedést látunk a foglalkoztatottak számában, azonban éves szinten 30 ezerrel kevesebben dolgoznak, ami egyrészt a munkaképes korú népesség csökkenését, másrészt a pangó gazdasági helyzetet jelzi.
Az átmenetileg külföldön dolgozóktól (105 ezer fő) és a közmunkásoktól (69 ezer fő) megtisztított adatok alapján is jobb a helyzet, mint tavasszal. A Portfolio számításai szerint
az elsődleges munkaerőpiacon újra több mint 4 millió 500 ezren dolgoznak Magyarországon.
Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma is mérséklődött a néhány hónappal korábbihoz képest. A munkanélküliek száma 212 ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3%-on alakult.
Nyáron szezonális hatások (idénymunka) is segítik a foglalkoztatást, ezzel együtt is kifejezetten jó hír, hogy megtört a hónapok óta tartó kedvezőtlen trend.
Az élénkebb munkaerőpiac összecseng azzal, hogy a bérek dinamikusan, közel 10%-kal emelkednek. A munkaerőhiány tehát nagyon úgy tűnik, hogy továbbra is meghatározza a vállalatok béremelési ütemét.
- A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 100 ezer főt tett ki.
- A ráta mindkét nem esetében 4,3% volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel.
- A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe,
- a munkanélküliek 42,5%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást,
- miközben 29,2%-uk már legalább egy éve nem talált munkát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
