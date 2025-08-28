Tenni kell valamit, riasztó lemaradásban van Európa Oroszországhoz képest

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerdán a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy

Oroszország évi 4-5 millió tüzérségi lőszer gyártására képes, míg Európa éves kibocsátása mindössze 2 millió körül mozog,

amelynek több mint felét a Rheinmetall állítja elő.

Az észak-németországi Unterluessben megnyitott új üzem, amely Európa legnagyobb lőszergyártó létesítményévé válik, elsősorban tüzérségi lőszerekre és rakétákra fog összpontosítani. A tervek szerint 2027-re évi 350 000 tüzérségi lövedék gyártására lesz képes.

"Mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy gyorsak legyünk. Beszéltem erről Boris Pistorius német védelmi miniszterrel, aki azt mondta, siessünk. Többet kell tennünk" - nyilatkozta Papperger a CNBC-nek.

Németország más európai országokkal és NATO-tagokkal együtt elkötelezte magát a védelmi kiadások növelése és haderejének bővítése mellett. Berlin konkrétan vállalta, hogy 2029-re több mint kétszeresére, 153 milliárd euróra növeli védelmi kiadásait.

Papperger elmondta, hogy

új szerződésekre számít az idei negyedik negyedévben és 2026 első negyedévében,

valamint hogy a vállalat előlegeket kapott a kormánytól, amelyek lehetővé teszik új beruházások megvalósítását.

Az üzem szerdai megnyitóján Mark Rutte NATO-főtitkár kiemelte, hogy a Rheinmetall "döbbenetes" gyorsasággal, mindössze 14 hónap alatt építette fel a gyárat. Hozzátette, hogy Oroszország és Kína "hihetetlen ütemben" és "kevés átláthatósággal" gyárt fegyvereket és nehéz haditechnikai eszközöket.

Most hasonló erőfeszítésekre van szükség a komplexebb képességek, például tankok, légvédelmi rendszerek és rakéták gyártásának növelése érdekében

- hangsúlyozta Rutte.

