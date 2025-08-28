Tenni kell valamit, riasztó lemaradásban van Európa Oroszországhoz képest

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerdán a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy
Oroszország évi 4-5 millió tüzérségi lőszer gyártására képes, míg Európa éves kibocsátása mindössze 2 millió körül mozog,
amelynek több mint felét a Rheinmetall állítja elő.
Az észak-németországi Unterluessben megnyitott új üzem, amely Európa legnagyobb lőszergyártó létesítményévé válik, elsősorban tüzérségi lőszerekre és rakétákra fog összpontosítani. A tervek szerint 2027-re évi 350 000 tüzérségi lövedék gyártására lesz képes.
"Mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy gyorsak legyünk. Beszéltem erről Boris Pistorius német védelmi miniszterrel, aki azt mondta, siessünk. Többet kell tennünk" - nyilatkozta Papperger a CNBC-nek.
Németország más európai országokkal és NATO-tagokkal együtt elkötelezte magát a védelmi kiadások növelése és haderejének bővítése mellett. Berlin konkrétan vállalta, hogy 2029-re több mint kétszeresére, 153 milliárd euróra növeli védelmi kiadásait.
Papperger elmondta, hogy
új szerződésekre számít az idei negyedik negyedévben és 2026 első negyedévében,
valamint hogy a vállalat előlegeket kapott a kormánytól, amelyek lehetővé teszik új beruházások megvalósítását.
Az üzem szerdai megnyitóján Mark Rutte NATO-főtitkár kiemelte, hogy a Rheinmetall "döbbenetes" gyorsasággal, mindössze 14 hónap alatt építette fel a gyárat. Hozzátette, hogy Oroszország és Kína "hihetetlen ütemben" és "kevés átláthatósággal" gyárt fegyvereket és nehéz haditechnikai eszközöket.
Most hasonló erőfeszítésekre van szükség a komplexebb képességek, például tankok, légvédelmi rendszerek és rakéták gyártásának növelése érdekében
- hangsúlyozta Rutte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump arcába dobná a kesztyűt, és elverné rajta a port Európa kasszandrai jósa
Nem hezitálna tovább, hanem válaszcsapást intézne az amerikai elnökkel szemben.
Jó hír az autósoknak: olcsóbb lett a kötelező biztosítás
Budapesten nagyobb volt a díjcsökkenés, mint vidéken.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Magyar vétó esetén technikai úton folytathatnák Ukrajna csatlakozását
Levélben kérik az EU-s ügyrend megkerülését.
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Fél százalékos pluszban a BUX.
Betörtek a Microsoft elnökének irodájába
Elbocsátották az elkövetőket.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?