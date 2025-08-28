Tényleg nem tért magához a hazai építőipar

Az elmúlt években sokat szenvedő hazai építőipar idén tavasszal a fellendülés jeleit mutatta. A termelés hagyományosan cikkcakkos pályájában április-májusban nagy erősödés volt látható, amely alapján az elemzők jó része tartós fellendülésben bízott.
Ehhez képest júniusban erős lefelé mutató korrekció érkezett, amely alapján már inkább az látszik, hogy az építőipar továbbra sem tud kitörni a 3 éve tartó negatív trendből.
Az ELTINGA, az iBuild és a Buildecon által készített EBI Építésaktivitási Jelentés is ezt a megállapodást erősíti, mivel az átfogó helyzetjelentésből is az derül ki, hogy
továbbra sem talált magára a hazai építőipar.
A felmérésből kiderül, hogy az idei év második negyedévében csökkent az elindított kivitelezések (Aktivitás-Kezdés) értéke az év első három hónapjához képest, a folyó áron számított 470 milliárd forint alatti érték pedig a koronavírus-járvány óta a legalacsonyabb. Az összkép az idei év első hat hónapját vizsgálva sem lesz biztatóbb, az összesen 1 200 milliárd forint értékben megkezdett építkezések szintén a 2020-as, Covid-sújtotta első félévet közelítik. Az árhatások kiszűrése után kapott érték még ennél is lesújtóbb képet fest az iparágról,
volumenhatást tekintve ugyanis 10 éve nem sikerült a második negyedév olyan rosszul, mint idén.
A visszaesés fő oka a magasépítési szektorban keresendő, amely a társasházi kivitelezések jó teljesítménye ellenére is közel 50 százalékkal csökkent az év első három hónapjához képest. Jó hírek egyedül a társasházi kivitelezésekről érkeztek, a szektorban megkezdett építkezések összértéke ugyanis már sorozatban a harmadik negyedévben haladta meg a 200 milliárd forintot, messze a korábbi éves átlagok feletti eredményt hozva.
A mélyépítési szektorban némi fellendülés volt tapasztalható április és június között, de a szakértők szerint a mintegy 100 milliárd forint értékben megkezdődő kivitelezések még mindig nagyon kevésnek számítanak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia
Az Európai Bizottság szóvivői tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről.
Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben
Így is megközelítette a 2,7 milliárd forintot.
Megduplázta a kapacitását a NATO-nagyágyú fegyvergyára
Ha kész lesz, ez lesz Európa legnagyobb ilyen gyára
Balatoni ingatlancsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat
Végrehajtásban érintetteket csaptak be főleg, 1 milliárd felett a kár.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
A fogyasztást revideálták felfelé.
Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok
A fegyverszállítási útvonalakat figyelik.
Megvan az első gazdasági nagyhatalom, ahol a vámháború ellenére javulnak a kilátások
Kamatdöntéssel együtt publikálta a meglepő eredményt a jegybank.
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.