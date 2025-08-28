Tényleg nem tért magához a hazai építőipar

Az EBI Építésaktivitási Jelentése szerint továbbra sem tud kitörni a lefelé mutató trendből a hazai építőipar. A legfrissebb adatok szerint az április és június között meginduló kivitelezések többéves negatív rekordot döntöttek, árhatásoktól megtisztítva pedig mindez 10 éves mélypontot jelent. Az iparág gyengélkedése elsősorban a magasépítési szektornak köszönhető.

Az elmúlt években sokat szenvedő hazai építőipar idén tavasszal a fellendülés jeleit mutatta. A termelés hagyományosan cikkcakkos pályájában április-májusban nagy erősödés volt látható, amely alapján az elemzők jó része tartós fellendülésben bízott.

Ehhez képest júniusban erős lefelé mutató korrekció érkezett, amely alapján már inkább az látszik, hogy az építőipar továbbra sem tud kitörni a 3 éve tartó negatív trendből.

Az ELTINGA, az iBuild és a Buildecon által készített EBI Építésaktivitási Jelentés is ezt a megállapodást erősíti, mivel az átfogó helyzetjelentésből is az derül ki, hogy

továbbra sem talált magára a hazai építőipar.

A felmérésből kiderül, hogy az idei év második negyedévében csökkent az elindított kivitelezések (Aktivitás-Kezdés) értéke az év első három hónapjához képest, a folyó áron számított 470 milliárd forint alatti érték pedig a koronavírus-járvány óta a legalacsonyabb. Az összkép az idei év első hat hónapját vizsgálva sem lesz biztatóbb, az összesen 1 200 milliárd forint értékben megkezdett építkezések szintén a 2020-as, Covid-sújtotta első félévet közelítik. Az árhatások kiszűrése után kapott érték még ennél is lesújtóbb képet fest az iparágról,

volumenhatást tekintve ugyanis 10 éve nem sikerült a második negyedév olyan rosszul, mint idén.

A visszaesés fő oka a magasépítési szektorban keresendő, amely a társasházi kivitelezések jó teljesítménye ellenére is közel 50 százalékkal csökkent az év első három hónapjához képest. Jó hírek egyedül a társasházi kivitelezésekről érkeztek, a szektorban megkezdett építkezések összértéke ugyanis már sorozatban a harmadik negyedévben haladta meg a 200 milliárd forintot, messze a korábbi éves átlagok feletti eredményt hozva.

A mélyépítési szektorban némi fellendülés volt tapasztalható április és június között, de a szakértők szerint a mintegy 100 milliárd forint értékben megkezdődő kivitelezések még mindig nagyon kevésnek számítanak.

