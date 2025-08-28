Trump arcába dobná a kesztyűt, és elverné rajta a port Európa kasszandrai jósa

Az elmúlt hónapokban, Trump második elnökségének kezdete óta egyre gyakrabban emlegetik fel, hogy Emmanuel Macron francia elnök már hivatalba lépésekor, 2017-ben megjósolta, hogy az Európai Unió nem számíthat az Egyesült Államokra hosszú távon, mind gazdasági, mind katonai téren nagyobb autonómiára lesz szüksége. Az azóta eltelt nyolc év nagy részében igazán senkiben nem talált szövetségest, de január óta Kasszandraként emlegetik, mivel előre megjósolta a várható jövőt, mégsem hitt neki senki.
Most Macron felvetette minisztereinek, hogy az Európai Uniónak fontolóra kellene vennie ellenlépéseket az amerikai digitális szektorral szemben, miután Donald Trump amerikai elnök további vámokkal fenyegetőzött a technológiai szabályozások és adók miatt - közölte egy magas rangú francia kormánytisztviselő a Politicóval.
A szerdai heti kormányülésen a francia elnök kijelentette, hogy Európa „nem zárhatja ki a digitális szektor vizsgálatát Trump hétfői kirohanását követően”.
Az Európai Uniónak jelentős kereskedelmi deficitje van az Egyesült Államokkal, erre kell összpontosítanunk
– idézte Macront a tisztviselő, utalva az EU negatív szolgáltatási kereskedelmi mérlegére az USA-val szemben.
Trump hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy további vámokat vet ki azokra az országokra, amelyek digitális szabályai véleménye szerint hátrányosan különböztetik meg az amerikai vállalatokat. Ez néhány héttel azután történt, hogy Washington és Brüsszel kereskedelmi megállapodást kötött, amely 15 százalékos vámplafont határoz meg az EU termékexportjára az USA-ba.
Az amerikai adminisztráció hónapok óta bírálja az EU digitális piacra alkalmazott szabályait – azt állítva, hogy a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény (Digital Services Act) és a Digitális Piacokról szóló törvény (Digital Markets Act) cenzúrázza az amerikai állampolgárokat és tisztességtelenül célozza az amerikai vállalatokat.
Franciaország régóta az európai keményvonalas álláspont élharcosa a Trumppal folytatott kereskedelmi vitákban. Most plusz alapot jelent, hogy az ország Európa egyik legszélesebb körű és legagresszívebb digitális szolgáltatások adóztatására (DST) vonatkozó politikáját hajtotta végre.
Ez 3 százalékos adót vet ki a digitális interfész szolgáltatásokból, a célzott reklámozásból és a felhasználói adatok értékesítéséből származó bevételekre. Ez évente 680-800 millió eurónyi bevételt jelent a francia költségvetésnek.
Az EU-tagállamok többsége azonban nem mutat hajlandóságot egy teljes körű kereskedelmi háború indítására, ezért Brüsszel eddig tartózkodott bármilyen vámellenintézkedés bevezetésétől vagy az úgynevezett kereskedelmi "bazuka", az Anti-Coercion Instrument aktiválásától.
Macron várhatóan felveti ezt a kérdést Friedrich Merz német kancellárral a héten, amikor a francia elnök nyári rezidenciáján, Fort Brégançonban és Toulon déli városában találkoznak.
Címlapkép forrása: EU
