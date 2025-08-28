Trumpék kirúgták a járványügyi központ egy hónapja kinevezett igazgatóját

Alig egy hónappal kinevezése után távozik az amerikai járványügyi központ (CDC) igazgatója, Susan Monarez. Legalábbis így tűnik, hogy a Fehér Ház eltávolította őt a hivatalából, bár erről ő maga még nem kapott tájékoztatást. Eközben négy vezető tisztségviselő lemondott az intézményben. A feszültségek hátterében az oltáspolitikával kapcsolatos nézeteltérések és a közegészségügyi irányelvek körüli viták állnak - írja a Reuters.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) igazgatója, Susan Monarez távozik pozíciójából, alig egy hónappal beiktatása után - közölte szerdán az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS). Ezzel egyidejűleg négy magas rangú tisztviselő is benyújtotta a lemondását a vakcinapolitikával és közegészségügyi irányelvekkel kapcsolatos növekvő feszültségek közepette.

Monarez ügyvédei szerint védencük vitatja elbocsátását, és azzal vádolja Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, hogy azért célozta meg őt, mert nem volt hajlandó támogatni a "tudománytalan irányelveket" és elbocsátani egészségügyi szakértőket.

Dr. Monarez nem mondott le, és nem kapott értesítést a Fehér Háztól elbocsátásáról, és mint integritással rendelkező, a tudománynak elkötelezett személy, nem is fog lemondani

- áll az ügyvédek nyilatkozatában.

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai később közölte, hogy Monarez nem állt összhangban "az elnök Amerika egészségének helyreállítására irányuló programjával", és mivel nem volt hajlandó lemondani, a Fehér Ház megszüntette CDC-nél betöltött pozícióját.

A lemondott tisztviselők között van Debra Houry, a CDC vezető orvosa és Demetre Daskalakis, az Immunizációs és Légzőszervi Betegségek Nemzeti Központjának igazgatója is. Lemondólevelükben az egészségügyi dezinformáció terjedésére, a tudomány elleni támadásokra, a közegészségügy fegyverként való használatára, valamint a hivatal költségvetésének és befolyásának csökkentésére irányuló kísérletekre hivatkoztak.

"Az utóbbi időben a kockázatok túlhangsúlyozása és a félretájékoztatás terjedése emberéleteket követelt, amit a kanyaró esetek 30 éve nem látott magas száma és a hivatalunk elleni erőszakos támadás is bizonyít" - írta Houry a lemondólevelében.

Kennedy Jr. átfogó változtatásokat hajtott végre a vakcinapolitikában. Májusban visszavonta a COVID elleni oltások szövetségi ajánlásait várandós nők és egészséges gyermekek esetében, júniusban a CDC szakértői tanácsadó testületének összes tagját leváltotta, akiket saját kiválasztott tanácsadókkal, köztük oltásellenes aktivistákkal helyettesített.

A Trump-adminisztráció által javasolt költségvetési megszorítások és Kennedy átszervezési tervei jelentősen csökkentenék a hivatal kapacitásait. A Fehér Ház közel 3,6 milliárd dollárral kívánja csökkenteni a CDC költségvetését, mindössze 4 milliárd dollárt hagyva a 2026-os költségvetésben, Kennedy pedig korábban olyan leépítési tervet jelentett be, amely 2400 CDC-alkalmazott elbocsátását eredményezte, bár közülük mintegy 700-at később visszavettek.

A CDC Kennedy vezetése alatt növekvő kihívásokkal néz szembe, beleértve az atlantai központjában történt lövöldözést is ebben a hónapban. A CDC dolgozóit képviselő szakszervezet szerint az incidens "tetézi a CDC személyzetét ért hónapok óta tartó rossz bánásmódot, elhanyagolást és lejáratást".

Monarez július 29-én kapott szenátusi megerősítést Trump jelölése után, és július 31-én Kennedy iktatta be. Monarez a meghallgatásán tett kijelentései, miszerint nem látott bizonyítékot az oltások és az autizmus közötti kapcsolatra, ellentétben álltak Kennedy nézeteivel, aki támogatta ezt a megcáfolt állítást.

Forrás: Reuters

