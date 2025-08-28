  • Megjelenítés
Trumpnak is üzent az Nvidia vezére
Gazdaság

Trumpnak is üzent az Nvidia vezére

Portfolio
Az Nvidia vezérigazgatója szerint hosszú időt vehet igénybe a tárgyalás a Fehér Házzal a Blackwell chipek Kínába történő exportjáról.
Jensen Huang, az amerikai mesterséges intelligencia chipgyártó óriás Nvidia vezérigazgatója csütörtökön kijelentette, hogy

a Fehér Házzal folytatott egyeztetések, amelyek lehetővé tennék a vállalat következő generációs Blackwell chipjeinek kevésbé fejlett változatának Kínába történő értékesítését, időbe fognak telni.

A Fox Business News interjújában Huang a Blackwell chipek kínai értékesítéséről szóló fehér házi tárgyalásokkal kapcsolatban elmondta:

Elkezdtem a beszélgetést velük. Úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd elhúzódik majd, de Trump elnök megérti, hogy ha a világ amerikai technológiai alapokon építi fel a mesterséges intelligenciát, az segít Amerikának megnyerni az AI-versenyt."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

