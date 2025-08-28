Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Az ukrajnai dróntámadások következtében az orosz Ust-Luga olajexport terminál szeptemberben csak kapacitásának felével, napi 350 ezer hordóval fog működni.

Két iparági forrás tájékoztatta a Reuterst, hogy az Ust-Luga terminál működési zavarai jól mutatják, hogyan nehezítik meg az orosz exportot az Ukrajna által kulcsfontosságú energetikai létesítmények ellen végrehajtott támadások.

A problémák az augusztusban történt dróntámadások következményei, amelyek a Brjanszk régióban található Unecha szivattyúállomást érték. Ez az állomás kulcsfontosságú tranzitpont az Ust-Lugába tartó nyersolaj számára.

A támadások a Barátság vezetéket is érintették, amely Belarusz, Szlovákia és Magyarország ellátását biztosítja. Szlovákia csütörtökön közölte, hogy a vezetéken keresztüli kezdeti szállítások tesztüzemmódban újraindultak.

A források nem részletezték, melyik vezeték sérült meg pontosan, de

megerősítették, hogy a javítási munkálatok folyamatban vannak, bár nincs egyértelmű időkeret a teljes helyreállításra vonatkozóan.

Az Ust-Luga kapacitásának csökkenése miatt az olajmennyiséget Oroszország Primorsk és Novorosszijszk kikötőibe irányítják át, ami segíthet az exportveszteségek korlátozásában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images