A magyar gazdaság ütőere elleni szabotázsakciók miatt kezdtek aggódni
Gazdaság

A magyar gazdaság ütőere elleni szabotázsakciók miatt kezdtek aggódni

Portfolio
Magyarország idén várhatóan mintegy 8 milliárd köbméter földgázt hozhat be a Török Áramlat vezetéken keresztül, amely továbbra is a hazai ellátás fő pillére. A vezeték elleni esetleges szabotázs ezért nemcsak Törökország, hanem Budapest számára is komoly kockázatot jelentene. Egy szakértő valószínű lehet egy támadás az ellátási útvonal ellen.

A Török Áramlat gázvezeték elleni esetleges szabotázs komoly kockázatot jelentene Törökország gazdaságára és több európai ország energiaellátására. Necdet Pamir török energiaszakértő szerint Bulgária, Szerbia, Magyarország, Görögország és Szlovákia is érintett lenne – számolt be az MK-Turkey energiaügyi szakportál.

Törökország 2024-ben 12,1 milliárd köbméter gázt importált a vezetéken keresztül. Az ország fogyasztásának 98 százalékát importból fedezi, így az ellátásbiztonság különösen sérülékeny.

A becslések szerint Magyarország a mintegy 8 milliárd köbmétert importálhat 2025-ben a vezetéken keresztül, ez a hazai gázellátás kulcsa.

Pamir felidézte: Moszkva korábban Ukrajnát és a Nyugatot vádolta szabotázskísérletekkel, sőt letartóztatások is történtek. Emlékeztetett arra is, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékek együttesen 110 milliárd köbméter gázt szállíthattak volna Európába, de az ukránoknak sikerült felrobbantani a vezetéket.

A vezetékek elleni szabotázst Pamir szerint egy nemzetközi bizottságnak, Oroszország részvételével kellene kivizsgálnia. Míg a Török Áramlat elleni támadást is valószínűnek tart.

Címlapkép forrása: Shutterstock

