A magyar gazdaság ütőere elleni szabotázsakciók miatt kezdtek aggódni

A Török Áramlat gázvezeték elleni esetleges szabotázs komoly kockázatot jelentene Törökország gazdaságára és több európai ország energiaellátására. Necdet Pamir török energiaszakértő szerint Bulgária, Szerbia, Magyarország, Görögország és Szlovákia is érintett lenne – számolt be az MK-Turkey energiaügyi szakportál.
Törökország 2024-ben 12,1 milliárd köbméter gázt importált a vezetéken keresztül. Az ország fogyasztásának 98 százalékát importból fedezi, így az ellátásbiztonság különösen sérülékeny.
A becslések szerint Magyarország a mintegy 8 milliárd köbmétert importálhat 2025-ben a vezetéken keresztül, ez a hazai gázellátás kulcsa.
Pamir felidézte: Moszkva korábban Ukrajnát és a Nyugatot vádolta szabotázskísérletekkel, sőt letartóztatások is történtek. Emlékeztetett arra is, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékek együttesen 110 milliárd köbméter gázt szállíthattak volna Európába, de az ukránoknak sikerült felrobbantani a vezetéket.
A vezetékek elleni szabotázst Pamir szerint egy nemzetközi bizottságnak, Oroszország részvételével kellene kivizsgálnia. Míg a Török Áramlat elleni támadást is valószínűnek tart.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Portugál elnök: Donald Trump orosz erőforrás
"Objektíven, az új amerikai vezetés stratégiai értelemben az Oroszországi Föderációnak kedvez."
Úgy néz ki, ez nem a bosszúról szól: lehet, hogy hatalmas hibát vétett Trump esküdt ellensége
Egyre súlyosabb az ügy.
Bemutatta a drónpilóták legrosszabb rémálmát a Gripen-vadászgépek gyártója: elkészült a Nimbrix
Költséghatékony megoldás.
Zelenszkij: Oroszország lényegében Donald Trump elnököt támadta meg
Jól látható, hogy Oroszország nem akar békét.
Fegyveres beavatkozásra készül Amerika – Már Trump elnök asztalán vannak a tervek
Már az ENSZ előtt van a katonai akció lehetősége.
Szétbombázták az oroszok a legendás Bayraktar drónokat gyártó üzemet
Úgy néz ki, nem lesz ukrajnai gyártás.
Otthon Start: rajtvonalhoz állt mindenki, megszólaltak a bankok
Mekkora robbanást hoz, és milyen versenyt generál a program?
Megjött a bejelentés: újraindult a kőolajtranzit a Barátság vezetéken Szlovákiába
Sztenderd üzemmódban.
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?