  • Megjelenítés
A német infláció meghaladta az elemzők várakozásait
Gazdaság

A német infláció meghaladta az elemzők várakozásait

Portfolio
A német infláció a vártnál nagyobb mértékben emelkedett augusztusban.

A szövetségi statisztikai hivatal pénteken közzétett előzetes adatai szerint az infláció 2,1%-ra nőtt.

A Reuters által megkérdezett elemzők az infláció 2,0%-ra történő emelkedését jósolták az előző havi 1,8%-ról.

A német adatok az euróövezeti inflációs adatok keddi közzététele előtt érkeztek. A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint az eurózóna inflációja várhatóan 2,0%-on marad augusztusban.

Az Európai Központi Bank legutóbbi ülésén 2%-on hagyta az irányadó kamatot, és valószínűleg szeptemberben sem változtat ezen.

Ősszel folytatódnának a további kamatcsökkentésről szóló tárgyalások, különösen ha az amerikai vámok miatt gyengül a gazdaság - közölték források a Reutersszel.

Németország maginfláció rátája, amely nem tartalmazza a volatilis élelmiszer- és energiaárakat, augusztusban változatlanul 2,7% maradt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
benzin_6
Gazdaság
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility