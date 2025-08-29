A német infláció meghaladta az elemzők várakozásait

A német infláció a vártnál nagyobb mértékben emelkedett augusztusban.

A szövetségi statisztikai hivatal pénteken közzétett előzetes adatai szerint az infláció 2,1%-ra nőtt.

A Reuters által megkérdezett elemzők az infláció 2,0%-ra történő emelkedését jósolták az előző havi 1,8%-ról.

A német adatok az euróövezeti inflációs adatok keddi közzététele előtt érkeztek. A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint az eurózóna inflációja várhatóan 2,0%-on marad augusztusban.

Az Európai Központi Bank legutóbbi ülésén 2%-on hagyta az irányadó kamatot, és valószínűleg szeptemberben sem változtat ezen.

Ősszel folytatódnának a további kamatcsökkentésről szóló tárgyalások, különösen ha az amerikai vámok miatt gyengül a gazdaság - közölték források a Reutersszel.

Németország maginfláció rátája, amely nem tartalmazza a volatilis élelmiszer- és energiaárakat, augusztusban változatlanul 2,7% maradt.

Forrás: Reuters

