  • Megjelenítés
Bajban van a német fogyasztás
Gazdaság

Bajban van a német fogyasztás

Portfolio
A német kiskereskedelmi hangulat augusztusban harmadik hónapja romlott. Az Ifo üzleti hangulatindex 1,1 ponttal csökkent, mínusz 24,0-re. A jelenlegi helyzet megítélése ismét óvatosabb lett.

Az elkövetkező hónapokra vonatkozó várakozások kismértékben javultak, de továbbra is gyengék. A bútor- és ruházati boltok különösen szenvednek a gyenge kereslettől. Az élelmiszer-kiskereskedelemben enyhe javulás látszik.

Az árnyomás kissé enyhült: a kereskedők ritkábban emelnek árakat.

Ugyanakkor az élelmiszer- és bútorüzletekben átlag feletti áremelési szándék látszik a következő hónapokra.

A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) gyors kormányzati intézkedéseket sürget a Handelsblatt szerint.

A Merz-kabinetnek szerintük nagyobb hangsúlyt kell adnia a belföldi gazdaság élénkítésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
christopher waller
Gazdaság
Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon
Pénzcentrum
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility