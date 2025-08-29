Bajban van a német fogyasztás

Az elkövetkező hónapokra vonatkozó várakozások kismértékben javultak, de továbbra is gyengék. A bútor- és ruházati boltok különösen szenvednek a gyenge kereslettől. Az élelmiszer-kiskereskedelemben enyhe javulás látszik.

Az árnyomás kissé enyhült: a kereskedők ritkábban emelnek árakat.

Ugyanakkor az élelmiszer- és bútorüzletekben átlag feletti áremelési szándék látszik a következő hónapokra.

A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) gyors kormányzati intézkedéseket sürget a Handelsblatt szerint.

A Merz-kabinetnek szerintük nagyobb hangsúlyt kell adnia a belföldi gazdaság élénkítésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images