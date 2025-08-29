  • Megjelenítés
Döntött, előkészíti az Egyesült Államokra mérendő csapást a legnagyobb latin-amerikai ország
Brazília megkezdte a válaszlépések előkészítését az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámokra, miután Luiz Inacio Lula da Silva elnök engedélyezte a folyamat elindítását – írta meg a Bloomberg.

Geraldo Alckmin brazil alelnök bejelentése szerint az amerikai kormányt pénteken hivatalosan is értesítik a döntésről. Az információt egy neve elhallgatását kérő forrás erősítette meg.

A terv, amely kezdeti lépésként a tárgyalások ösztönzését célozza egy kereskedelmi háború eszkalációja előtt, a Lula elnök és miniszterei közötti szerdai megbeszélésen került napirendre.

Remélem, ez segít felgyorsítani a párbeszédet és a tárgyalásokat

– nyilatkozta Alckmin.

A brazil Külkereskedelmi Kamara most legfeljebb 30 napot kap az amerikai intézkedések elemzésére, hogy megállapítsa, azok a kongresszus által idén elfogadott viszonossági törvény hatálya alá esnek-e. Ha a kamara jóváhagyja, egy minisztériumokból álló csoport fogja tanulmányozni, milyen ellenintézkedéseket alkalmazzanak.

A törvény lehetővé teszi Brazília számára, hogy válaszoljon olyan egyoldalú lépésekre, amelyeket országok vagy gazdasági tömbök tesznek, és amelyek károsítják az ország nemzetközi versenyképességét.

A válaszlépések között szerepelhet vámok kivetése, további díjak vagy korlátozások bevezetése áruk és szolgáltatások importjára, kereskedelmi és befektetési engedmények felfüggesztése, vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kötelezettségek felfüggesztése.

A brazil Külügyminisztérium egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az ügyben.

